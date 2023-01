Przywódcy z całego świata zjadą do Nowego Jorku. Szczyt pokojowy w rocznicę rosyjskiej inwazji

Przypomnijmy: podczas szczytu G20, który odbył się w listopadzie na wyspie Bali w Indonezji, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie za pośrednictwem łącza internetowego.

10-punktowa „formuła pokoju”

W trakcie przemówienia zaprezentował 10-punktową ukraińską „formułę pokoju”. Jej kluczowym punktem było żądanie całkowitego wycofania się wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, w tym z bezprawnie anektowanego w 2014 r. Półwyspu Krymskiego.

Władze Rosji odmówiły negocjowania pokoju na warunkach zaproponowanych przez Zełenskiego. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w takich oto słowach odniósł się do wspomnianej formuły: „To oczywiste, że Kijów nie jest gotowy do dialogu”.

„Ukraina jest gotowa na pokój”

W czwartek, 12 stycznia, ambasador Ukrainy w Turcji Wasilij Bodnar oświadczył, że władze Ukrainy podjęły kolejną inicjatywę, której celem jest jak najszybsze zakończenie rosyjskiej agresji. Chodzi o szczyt pokojowy, który odbędzie się 24 lutego w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Bodnar podkreślił, że „Ukraina jest gotowa na pokój”. Nie wiadomo jednak, czy podczas szczytu w Nowym Jorku delegacja Ukrainy powtórzy listopadową propozycję Zełenskiego, czy przedstawi jej zmodyfikowaną formę.

Warto dodać, że ukraiński przywódca zapowiedział zorganizowanie tego szczytu już w grudniu. Jednak jeszcze na początku stycznia władze ONZ skomentowały, że „na tym etapie” nie przygotowują tego wydarzenia.

„Następne dwa, trzy miesiące będą bardzo znaczące”

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow ocenił w środę, że losy wojny rozstrzygną się najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku tygodni. Podkreślił, że obie strony przygotowują się do decydującego starcia.

– Następne dwa, trzy miesiące będą bardzo znaczące i możliwe, że będą decydujące w tej bitwie, do której my się przygotowujemy, i do której Rosja, agresor, przygotowuje się również – skomentował Daniłow.

