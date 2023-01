„Odlot” rosyjskiej propagandy. Haniebne oskarżenia wobec Polski i Litwy

Anton Heraszczenko, doradca szefa ukraińskiego MSW, w mediach społecznościowych opublikował wycinek programu „60 minut”. Program ten jest prowadzony przez Olgę Skabiejewę, a emitowany w publicznej rosyjskiej stacji telewizyjnej Rossija-1. Goście, którzy są zapraszani do studia, wygłaszają tezy zbieżne z tymi, które kolportuje rosyjska propaganda. – Istnienie takich krajów jak Czechy, Polska nie było nawet w planach Niemiec. Daliśmy im państwowość, daliśmy im wszystko. Tak nas traktują. Uderza mnie to. Nie rozumiem tego – powiedział gość programu.

Haniebne oskarżenia wobec Polski i Litwy

W dalszej części krótkiego nagrania mężczyzna kłamliwie oskarżył Polskę i Czechy o imperialne ambicje. – To, co robią w Ukrainie to już inna rozmowa. To jasne, że chcą terytoriów – kontynuował. Jednocześnie nie wspomniał o tym, że to Rosja zaatakowała Ukrainę i próbuje przejąć kontrolę nad terenami należącymi do sąsiedniego państwa. Żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi prowadzą inwazję na pełną skalę od ponad 10 miesięcy. Okupanci atakują w Ukrainie zarówno cele militarne, jak również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną.

Spotkanie trzech prezydentów we Lwowie. Jasna deklaracja Andrzeja Dudy

Goście programu odnieśli się m.in. do spotkania prezydentów Ukrainy, Polski i Litwy, do którego doszło wczoraj we Lwowie. Wołodymyr Zełenski, Andrzej Duda oraz Gitanas Nausėda podpisali Wspólną Deklarację Prezydentów Trójkąta Lubelskiego. – Polska od początku pełniła aktywną rolę w pomocy Ukrainie. To my byliśmy pierwszym państwem, które udzieliło Ukrainie, jak na tamten moment, spektakularnej pomocy. Przekazaliśmy 240 czołgów, miliony sztuk amunicji, karabinki. Cały czas przekazujemy różne formy wsparcia, uzbrojenia, wyrzutnie Piorun – wymieniał polski prezydent. – Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji. Chcemy, by to była kompania międzynarodowa i podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu pod postacią czołgów – zapowiedział Andrzej Duda.

