Polska przekaże Ukrainie Leopardy. Jednoznaczne stanowisko USA

Podczas wizyty we Lwowie 11 stycznia Andrzej Duda ogłosił, że Polska przekaże Ukrainie kompanię czołgów Leopard. – Po zapowiedziach premiera Mateusza Morawieckiego w ostatnim czasie, Polska podjęła decyzję o takim wsparciu dla Ukrainy. Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji. Musi zostać spełniony szereg wymogów formalnych. Chcemy, by to była kompania międzynarodowa i podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu pod postacią czołgów – mówił prezydent.

Wojna w Ukrainie. Co USA myślą o przekazaniu Leopardów?

Podczas briefingu prasowego głos w sprawie zabrał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. John Kirby pytany, czy Joe Biden popiera plany Polski i Wielkiej Brytanii, aby przekazać Ukrainie czołgi, podkreślił, że USA respektują suwerenność i są wdzięczne za każde dodatkowe wsparcie dla kraju, który od ponad 320 dni walczy z rosyjską agresją.

Współpracownik prezydenta USA nie chciał powiedzieć wprost, czy jego kraj także planuje przekazywać Ukrainie czołgi. Wyjaśnił, że najlepszym forum dla takich decyzji jest grupa kontaktowa ds. obrony Ukrainy. – Nie wszystkie rodzaje uzbrojenia muszą pochodzić z USA. Czasami będą pochodzić z innych krajów co może być lepsze dla Ukraińców, ponieważ mogą dotrzeć tam szybciej lub nie potrzebują tak dużo szkoleń – tłumaczył.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu nie wykluczył jednak, że w przyszłości Stany Zjednoczone podejmą decyzję w sprawie dozbrajania Ukrainy za pomocą czołgów. – Byliśmy dotychczas bardzo skuteczni w zapewnianiu pomocy w zakresie bezpieczeństwa Ukrainie, która to pomoc ewoluuje wraz ze sposobem, w jaki ewoluuje wojna – zaznaczył dodając, że do tej pory USA przekazały już Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości 25 miliardów dolarów.

Leopard 2 – co to jest?

Leopard 2 to jeden z najnowocześniejszych czołgów na wyposażeniu polskiej armii i de facto podstawowy czołg Wojska Polskiego. Głównym zadaniem maszyny jest zwalczanie celów opancerzonych za pomocą armaty kalibru 120 mm. Czołg może też walczyć z lżejszymi celami naziemnymi i powietrznymi za pomocą zintegrowanych karabinów maszynowych.

Polska posiada obecnie dokładnie 249 czołgów Leopard 2. Wojsko Polskie dysponuje jednak różnymi wersjami maszyny – posiadamy 142 czołgi Leopard 2A4, 105 Leopardów 2A5 oraz dwie jednostki Leopard 2ANJ. Czołgi z desygnacją 2A4 zostaną jednak niedługo zostaną zmienione na 2PL. Umowę modernizacyjną Leopardów 2 podpisano w 2015 r., początkowo na 128 czołgów a ostatecznie na wszystkie 142 maszyny posiadane przez WP.

