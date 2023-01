Rosja wciąż może liczyć na zakupy broni z dwóch krajów. „Wzywamy do wstrzymania tych dostaw”

Przypomnijmy: nałożone przez kraje Zachodu sankcje na Rosję dotkliwie odbiły się na wielu sektorach jej gospodarki, w tym na przemyśle zbrojeniowym.

Rosja może liczyć na dostawy w dwóch krajów

Brak importowanych wcześniej zachodnich komponentów sparaliżował m.in. produkcję pocisków manewrujących. W związku z tym, Rosja sprowadza broń z Iranu oraz Korei Północnej. Dostawcy łamią rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która zakazuje dostarczania broni Rosjanom.

Warto dodać, że to właśnie irańskie drony-kamikadze odgrywają znaczącą rolę w ostrzałach ukraińskiej infrastruktury elektroenergetycznej, wskutek których miliony Ukraińców muszą borykać się zimą z przerwami w dostawie prądu i ogrzewania.

„Iran rozważa przekazanie setek pocisków”

W ubiegły piątek, 13 stycznia, kwestia dostaw broni z Iranu i Korei Północnej była przedmiotem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. W jego trakcie przedstawicielka Stanów Zjednoczonych zaalarmowała, że mimo presji ze strony społeczności międzynarodowej Rosja wciąż może liczyć na wsparcie ze strony wspomnianych reżimów.

– Zarówno Iran, jak i Korea Północna planują wysłać do Rosji zakazaną broń, w tym drony (...) Wiemy, że Iran rozważa obecnie możliwość przekazania Rosji setek pocisków balistycznych, również z naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wzywamy Iran do zaprzestania tych działań i apelujemy do wszystkich, którzy popierają pokój, aby zaapelowali do Iranu, aby tego nie robił – oświadczyła Linda Thomas-Greenfield, stały przedstawiciel USA przy ONZ.

Dostawy dla najemników z Grupy Wagnera

W dalszej części wystąpienia zwróciła uwagę, że oficjalnie Korea Północna nie popiera rosyjskiej napaści na Ukrainę. Zrelacjonowała, że władze w Phenianie próbują nieudolnie obejść wspomnianą rezolucję i dostarczają broń nie władzom Rosji, lecz Grupie Wagnera.

– Wysłano rakiety i inną broń do Federacji Rosyjskiej, aby wesprzeć Grupę Wagnera, co również narusza rezolucję. Jesteśmy zaniepokojeni, że Korea Północna planuje wysłać więcej sprzętu wojskowego Grupie Wagnera i potępiamy te działania. Wzywamy Koreę Północną do wstrzymania tych dostaw i całkowitego zastosowania się do decyzji rezolucji – kontynuowała Thomas-Greenfield.

Apel o zjednoczenie społeczności międzynarodowej

Na koniec zaapelowała do społeczności międzynarodowej o zjednoczenie w sprzeciwie wobec barbarzyńskich działań Rosji.

– Teraz nadszedł czas, aby wszystkie kraje (...) zażądały od Rosji zakończenia tej bezsensownej wojny. Musimy zjednoczyć się oraz bronić Karty Narodów Zjednoczonych i jej podstawowych zasad, aby osiągnąć pokój. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby zakończyć cierpienia, tak na Ukrainie, jak i poza nią – uzupełniła przedstawicielka USA.

