Samobójcza taktyka Rosjan w Sołedarze. „Idą po własnych trupach”

Przypomnijmy: od wielu dni najbardziej zacięte walki pomiędzy ukraińskimi żołnierzami a rosyjskimi najeźdźcami toczą się o miejscowość Sołedar w obwodzie donieckim.

Rosjanie kontrolują prawdopodobnie większość Sołedaru

W ostatnich dniach napływały sprzeczne informacje w tej sprawie. Strona rosyjska już kilkakrotnie ogłaszała zdobycie Sołedaru, zaś strona ukraińska dementowała je i podkreślała, że walki o utrzymanie miejscowości wciąż trwają.

Warto wspomnieć, że w ubiegły piątek, 13 stycznia, ukazała się analiza amerykańskiego think tanku Instytut studiów nad wojną (ang. Institute for the Studt of War). Eksperci pisali wówczas o „prawdopodobnym zdobyciu Sołedaru”. Jak wyjaśnili, z dostępnych materiałów, w tym map satelitarnych wynika, że Rosjanie kontrolują większość miasta, jeśli nie całe miasto.

Rosjanie stracili w Sołedarze wielu żołnierzy

Nie ulega natomiast wątpliwości, że w trakcie szturmowania Sołedaru Rosjanie ponoszą duże straty. Jak wyjaśniła obrazowo wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, „wróg dosłownie depcze po trupach własnych żołnierzy”.

W niedzielę, 15 stycznia, ukraińska agencja prasowa UNIAN opublikowała komentarz rzecznika Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhija Czerewatego, który wyjaśnił, jaką taktykę stosują rosyjscy dowódcy w trakcie atakowania Sołedaru.

„Sposób walki, który prowadzi do ciężkich strat wroga”

Komentarz eksperta można streścić krótko – taktyka ma charakter samobójczy. Czerewaty podkreślił, że „głównym zasobem armii rosyjskiej są ludzie”, dzięki czemu dowództwo bez oporu szafuje życiem swoich podkomendnych. Innymi słowy, rosyjscy żołnierze otrzymują rozkazy atakowania przeciwnika bez względu na własne straty.

– Oni rotują swoimi oddziałami, zwłaszcza tymi, które poniosły straty, a straty są tam naprawdę duże (...) Idą po własnych trupach, co widać na filmach zamieszczonych w internecie (...) Przede wszystkim są to grupy szturmowe, które jedna po drugiej próbuje przełamać opór strony ukraińskiej. To jest tak opracowany sposób walki, który prowadzi do ciężkich strat wroga – skomentował Czerewaty.

Dodał, że tylko minionej doby najeźdźcy ostrzelali Sołedar aż 70 razy z różnych systemów artyleryjskich. Doszło również do 32 starć bojowych, w wyniku których zginęło 119 Rosjan, a 108 odniosło rany.

Czytaj też:

Zełenski podał wstrząsający bilans ofiar ataku na Dniepr. Liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnieCzytaj też:

Putin zapewnia, że inwazja przebiega planowo. „Dynamika jest pozytywna”