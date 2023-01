Dezerter z Grupy Wagnera stara się o azyl na Zachodzie. To pierwsza taka sytuacja od 24 lutego

Przypomnijmy: oprócz jednostek armii rosyjskiej, w agresji na Ukrainę biorą udział również najemnicy z Grupy Wagnera – prywatnej, rosyjskej firmy wojskowej.

Egzekucja, która zaszokowała światową opinię publiczną

Jej założycielem jest Jewgienij Prigożyn. To wpływowy biznesmen i bliski współpracownik Władimira Putina. Za sprawą działalności swojej firmy cateringowej, która obsługuje Kreml, dorobił się przezwiska „kucharz Putina”. Warto wspomnieć, że w latach 90. Prigożyn odbył karę dziewięciu lat więzienia, m.in. za napady.

Najemnicy z Grupy Wagnera słyną z okrucieństwa. Nierzadko publikują w mediach społecznościowych nagrania, dokumentujące akty przemocy. Na przykład w w listopadzie opublikowali nagranie z egzekucji mężczyzny, który zdezerterował z ich szeregów. Egzekucja polegała na roztrzaskaniu głowy przy użyciu młota kowalskiego.

To pierwszy raz, gdy wagnerowiec uciekł z Ukrainy na Zachód

Jak donosi niezależny, rosyjski portal gulag.net, na terytorium Norwegii zbiegł Andriej Miedwiediew, dowódca jednego z oddziałów Grupy Wagnera, który bierze udział w walkach na Ukrainie. Mężczyzna wystąpił do władz w Oslo o przyznanie mu azylu politycznego.

Obecnie przebywa w ośrodku dla nielegalnych imigrantów w norweskiej stolicy. To pierwsza tego typu sytuacja od 24 lutego z udziałem byłego wagnerowca. Co więcej, Miedwiediew zgodził się zeznawać przeciwko Prigożynowi.

Okoliczności ucieczki Rosjanina

Miedwiediew pochodzi z obwodu tomskiego w środkowej części Rosji. W lipcu podpisał kontrakt z Grupą Wagnera na okres czterech miesięcy. Został skierowany m.in. do walk pod Bachmutem, gdzie dowodził jednym z oddziałów szturmowych. To właśnie on był bezpośrednim przełożonym wspomnianego mężczyzny, któremu roztrzaskano głowę młotem.

W grudniu Miedwiediew sam zdezerterował. Wkrótce potem opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym mówił o zastraszaniu go przez służby bezpieczeństwa Grupy Wagnera. Zwrócił się również – m.in. do Putina – o przeprowadzenie w niej kontroli.

Miedwiediew przekroczył granicę rosyjsko-norweską w pobliżu wsi Nikel w obwodzie murmańskim. Zrelacjonował, że pod ostrzałem rosyjskich pograniczników sforsował płot graniczny. Po dotarciu do najbliższych zabudowań w Norwegii oddał się w ręce policji.

