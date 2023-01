W Sołedarze trwają ciężkie walki. Brytyjski wywiad ocenił sytuację

W ubiegłym tygodniu Rosja oświadczyła, że zdobyła górniczy Sołedar, co byłoby jej największym sukcesem na polu bitwy od sierpnia ubiegłego roku. „Ukraińska Prawda” poinformowała, że Rosjanie zaczęli już rozdawać swoim żołnierzom medale „za zdobycie Sołedaru”.

Ciężkie walki w Sołedarze

Kijów twierdzi jednak, że ukraińskie wojska są nadal są w mieście i walki trwają. „Mówiąc prościej, walka trwa” – oświadczyła w mediach społecznościowych wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar. „Wszystko inne to niepotwierdzone informacje” – dodała. Zaapelowała też, by nie rozpowszechniać informacji o położeniu lokalizacji i ruchach ukraińskich wojsk, bo to „szkodzi obronie”. Wcześniej o wciąż trwających walkach informował sztab generalny ukraińskiej armii.

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty przekazał w poniedziałek na antenie Kanału 24, że minionej doby rosyjskie wojska oddały 134 strzały w kierunku Sołedaru. Zapewnił też, że Ukraińscy nadal się bronią. Z kolei w niedzielę przedstawiciel armii relacjonował, że Rosjanie atakują miasto bez względu na straty wśród swoich oddziałów. – To jest tak opracowany sposób walki, który prowadzi do ciężkich strat wroga – wyjaśnił Czerewaty.

Siły ukraińskie „prawie na pewno” utrzymały pozycje

W najnowszym komunikacie dotyczącym sytuacji na froncie brytyjski wywiad ocenia, że siły ukraińskie „prawie na pewno utrzymały pozycje w Sołedarze w obliczu ciągłych ataków Grupy Wagnera”. Brytyjczycy wskazali, że w weekend intensywne walki toczyły się na odcinku Kreminna i Bachmut w Donbasie. Walki wokół Kreminnej charakteryzowały się „złożoną serią lokalnych ataków i kontrataków w zalesionym terenie”, a siły ukraińskie stopniowo posuwały się naprzód na linii frontu. Według wywiadu obie strony potrzebują więcej żołnierzy gotowych do walki, jeśli chciałyby dokonać „przełomu operacyjnego”.

