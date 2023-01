Mroczny cel Władimira Putina. „Wróg przygotowuje różne scenariusze”

Rosjanie przygotowują kilka scenariuszy dotyczących prowadzenia dalszych działań wojennych na terytorium Ukrainy, a żeby zmylić broniących swojego kraju żołnierzy szerzą dezinformację. – Wróg przygotowuje różne scenariusze. I częściowo zajmuje się działaniami dezinformacyjnymi, rzucając różne tropy w tym lub innym kierunku, aby nas zdezorientować – powiedział w wywiadzie dla Kanału 24 przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow. Jak dodał, niektóre z kolportowanych przez okupantów informacji są bardzo „egzotyczne”.

Wojna w Ukrainie. Przedstawiciel wywiadu wskazał cel Putina

Andrij Jusow stwierdził, że trzeba zwracać szczególną uwagę na źródła publikowanych treści, bo mimo tego że każdy może analizować dostępne publicznie informacje, to nie wszystkim należy ufać. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego odniósł się także do narastających co pewien czas spekulacji, z których wynika, że istnieje możliwość aktywnego włączenia się przez Białoruś w wojnę w Ukrainie. Według Andrieja Jusowa w tej chwili nie ma sygnałów, które na to wskazują, ale „trzeba zwrócić uwagę na ryzyko”.

W omawianym wywiadzie przedstawiciel HUR nakreślił jednoznacznie cel Władimira Putina, jakim jest „prowadzenie ludobójczej wojny i zniszczenie Ukrainy”. – Potrzebujemy więcej wsparcia, więcej broni i więcej sankcji (nakładanych na agresora – red.) – powiedział. Andriej Jusow zaznaczył także, że Ukraińcy nieprzerwanie będą działać na rzecz dalszej deokupacji terytoriów, co doprowadzi do zwycięstwa, czyli pełnego wyzwolenia Ukrainy od najeźdźców.

