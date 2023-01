Tajne spotkanie szefa CIA z Zełenskim. „Ta wiadomość go otrzeźwiła”

Burns ostrzegł Zełenskiego przed rosyjskimi planami zamachu w czasie, gdy ukraiński przywódca podawał w wątpliwość amerykańskie dane wywiadowcze. Szczegóły spotkania w Kijowie zostały przedstawione w mającej się ukazać książce Chrisa Whipple'a o Białym Domu Joe Bidena pt. „Walka jego życia – W środku Białego Domu Joe Bidena”.

„Insider” pisze, że dyrektor CIA Bill Burns spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas tajnej podróży do Kijowa 17 stycznia 2022 roku, przed rozpoczęciem przez Rosję inwazji na pełną skalę. Podzielił się z Zełenskim informacjami, które wydawały się zaskoczyć ukraińskiego przywódcę: Rosjanie spiskują, by go zabić. Chris Whipple przypomina, że w styczniu 2022 roku, Zełenski odrzucił pomysł, że Rosjanie przeprowadzą niesprowokowaną inwazję na Ukrainę. Sugerował, że publiczne ostrzeżenia Ameryki przed wojną wywołują „panikę”.

Szef CIA ostrzegł Zełenskiego. Biden miał go poinstruować



Autor zaznacza, że ujawnienie przez Stany Zjednoczone takich informacji wywiadowczych było czymś niezwykłym, co sugeruje, że Waszyngton był pewny swojej oceny dotyczącej intencji Rosji. Ale na kilka tygodni przed inwazją Rosji Zełenski wyraził obawy, że takie ostrzeżenia będą miały negatywny wpływ na ukraińską gospodarkę. Podkreślił, że Kijów był przyzwyczajony do zagrożeń ze strony Rosji.

„Burns przyjechał, żeby skonfrontować go z rzeczywistością”, a dyrektor CIA powiedział, że rosyjskie siły specjalne „szły po Zełenskiego” – pisze Whipple. Dodał, że prezydent Joe Biden powiedział Burnsowi, „aby podzielił się dokładnymi szczegółami dotyczącymi rosyjskich spisków”.

„To natychmiast zwróciło uwagę Zełenskiego; był zaskoczony, ta wiadomość go otrzeźwiła” – napisał autor książki, która ukaże się 17 stycznia. „Ustalenia wywiadu były tak szczegółowe, że pomogły siłom bezpieczeństwa Zełenskiego udaremnić dwa oddzielne rosyjskie zamachy na jego życie” – napisał. W kwietniu 2022 roku „The Wall Street Journal” pisał, że podczas wspomnianej wizyty Burnsa w Kijowie szef CIA ostrzegł prezydenta Ukrainy przed planem inwazji Putina, by pomóc się jej przygotować. Przedstawił m.in. rosyjskie plany ataku na lotnisko Kijów-Hostomel na północ od Kijowa.

