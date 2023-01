NA ŻYWO: Zełenski rozmawiał z prezydentem Niemiec

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo – najważniejsze informacje z 17 stycznia

18:20 Rosja może ograniczyć eksport niektórych towarów żywnościowych, by zabezpieczyć swoje rezerwy na stabilnym poziomie. Mówił o tym prezydent Władimir Putin, nie zdradzając jednak szczegółów. Zastrzegł jedynie, że branża musi też osiągać zyski, więc nie będzie to całkowite wstrzymanie eksportu. 18:05 Ołena Zełenska poinformowała o skierowaniu oficjalnego listu do władz Chin w sprawie procesu pokojowego w Ukrainie. - Jak chcecie wspólnie zatrzymać globalne zmiany klimatyczne, jeśli nie możecie znaleźć porozumienia nawet w takiej sprawie jak niszczenie ukraińskich miast? 17:50 Strona Ukraińska oskarża Rosjan o izolowanie jej mieszkańców na okupowanych terytoriach. Rosjanie mają udostępniać na zajętych ziemiach jedynie swoje propagandowe kanały, a dane internetowe dostarczają tylko rosyjscy operatorzy. 17:37 Niektóre rodziny nadal nie dostały informacji na temat losu swoich bliskich po zniszczeniu ośrodka szkoleniowego w Makiejewce. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie odpowiada na pytania zaniepokojonych bliskich, którzy nie mają kontaktu ze zmobilizowanymi. 17:30 Rosyjskie niezależne Radio Swoboda podało, że w wyniku wybuchu granatu w Biełogorodzie zginęło 7 rosyjskich rezerwistów, a nie - jak podawały początkowo władze, tylko trzech. 17:20 Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Frankiem-Walterem Steinmeierem. Z prezydentem Niemiec mówił m.in. o sytuacji na froncie, potrzebie zwiększania wsparcia obronnego dla Ukrainy oraz dyplomatycznym procesie wdrażania pokojowego rozwiązania dla tego kraju.



Zełenski dziękował też za otrzymane już do tej pory wsparcie finansowe, sprzętowe i humanitarne. Podziękował też zwykłym Niemcom, którzy dali schronienie jego rodakom, uciekającym przed okrucieństwami wojny. 17:01 Ogłoszono koniec akcji ratowniczej w Dnieprze. 20 mieszkańców zbombardowanego bloku nadal uważa się za zaginionych. 16:45 Eksplozje w centrum Doniecka:



twitter.com 16:28 Serbskie władze poprosiły Rosję o zaprzestanie reklamowania wojny w Ukrainie. Rosjanie chcą, by Serbowie dołączyli do walki jako ochotnicy w ramach tzw. Grupy Wagnera. 16:16 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy donosi o sporym sukcesie. Rozbito siatkę agentów FSB w obwodzie połtawskim, dążących do zniszczenia systemów artylerii rakietowej HIMARS. 15:58 Ukraińskie Centrum Strategii Obronnych twierdzi, że Rosja nie jest w stanie wyszkolić i wyposażyć 500 tys. nowych żołnierzy. 15:46 Biuro prezydenta Ukrainy potwierdziło rezygnację Ołeksija Arestowycz. Powodów tej decyzji nie podano. 15:32 Były dowódca z Grupy Wagnera uciekł z frontu i udzielił wywiadu "Guardianowi". Przekazał, że podczas wojny w Ukrainie dowodził głównie byłymi więźniami, których armia traktowała jak prawdziwe „mięso armatnie”. Z jego plutonu z 30 osób przeżyły 3. Później pod komendę dostał kolejną taką grupą.



26-latek opowiedział też o egzekucjach przeprowadzanych na tych, którzy uciekli z pola bitwy. Przyznał, że boi się o swoje życie. 15:15 W ataku na blok w Dnieprze zginęła 15-letnia Maria Lebid. Ukraińskie media podają, że była to przewodnicząca szkoły i aspirująca baletnica.



twitter.com 14:59 Przywódcza Czeczenii Ramzan Kadyrow skrytykował byłego dowódcę rosyjskich sił lądowych gen. Władimira Bołdyriewa. Wytknął mu, że w 2004 roku został on zdegradowany. Bołdyriew w odpowiedzi na te słowa wyjaśniał, że został przeniesiony na równorzędne stanowisko. Oświadczył też, że Kadyrow nie ma prawa krytykować rosyjskich dowódców walczących w Ukrainie. 14:45 Prezydent Rosji Władimir Putin rozkazał nowemu dowódcy głównemu zajęcie Donbasu do marca. Walerij Gierasimow ma stworzyć w tym regionie "bezpieczną strefę". Przedstawiciele ukraińskiego wywiadu, którzyt podali tę informację, nie wierzą w dotrzymanie terminu przez Rosjan i przypominają, iż pierwotne plany zakładały Kijowa w trzy dni. 14:37 Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska jest obecna na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W swoim wystąpieniu wyraziła obawy o "zmęczenie" Zachodu wojną i podkreślała, że decyzje podejmowane w sprawie konfliktu teraz będą miały wpływ na przebieg planowanej przez Rosję kolejnej wiosennej ofensywy. 14:22 Z analizy dziennikarzy Sky News wynika, że brytyjska dyplomacja intensyfikuje wysiłki, by zmienić strategię reagowania na działania Rosji. Do tej pory rządowi Wielkiej Brytanii zależało na tym, by razem z sojusznikami pomóc Ukrainie się obronić. Teraz Londyn chce pomóc Ukrainie wygrać. 14:10 Ambasador Rosji w Warszawie Siergiej Andriejew złożył wieniec z rosyjską flagą przed pomnikiem w warszawskim mauzoleum żołnierzy radzieckich:



13:55 Prokremlowska agencja TASS poinformowała, że spotkanie szefa rosyjskiego wywiadu Siergieja Naryszkina z szefem CIA Williamem Burnsem „miałoby sens.” Naryszkin powiedział TASS, że spotkanie jest możliwe. Dodał, że „Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie pozwalają na przeniesienie sytuacji wokół Ukrainy z martwego punktu, ale Rosji udało się już powstrzymać groźbę stworzenia przez Kijów tzw. brudnej bomby”. 13:48 Liderka białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouska podczas forum z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy podkreśliła, że „Łukaszenka musi ponieść pełną odpowiedzialność za terror na Białorusi i wojnę w Ukrainie”. twitter.com 13:27 Co oznaczają przetasowania w niemieckim rządzie dla Ukrainy? Pisze o tym Jakub Mielnik. Kolejny rusofil w Berlinie. Skompromitowaną minister obrony Niemiec zastępuje przeciwnik sankcji na Rosję 13:19 W Dnieprze zakończono działania poszukiwawczo-ratownicze na miejscu rosyjskiego ataku rakietowego na budynek mieszkalny. Zginęły 44 osoby, w tym pięcioro dzieci, 79 osób zostało rannych, w tym 16 dzieci. Z gruzów uratowano 39 osób, w tym sześcioro dzieci. Dane podaje agencja UNIAN. 13:18 Ponad 9 tys. ofiar cywilnych wojny w Ukrainie. Andrij Jermak, szef ukraińskiego sztabu prezydenckiego, powiedział, że od 24 lutego 2022 r. w Ukrainie zginęło ponad 9 tysięcy cywilów, w tym 453 dzieci. Informację podał podczas Forum Ekonomicznego w Davos. Pisze o tym Guardian. 12:49 Ukraina otrzymała 3 miliardy euro wsparcia z nowego programu makrofinansowego Unii Europejskiej o wartości 18 mld euro. „Jestem wdzięczny UE i przewodniczącej von der Leyen za silne wsparcie. Zachowanie stabilności finansowej jest kluczowe dla naszego wspólnego zwycięstwa nad agresorem” – napisał na Twitterze prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. twitter.com 12:25 Ukraiński wywiad przewiduje, że Rosjanie do marca będą próbowali doprowadzić do przełomu w Donbasie. Nowy cel dla wojsk rosyjskich w Ukrainie. „Putin nie zwraca uwagi na rzeczywistość” 11:26 Mer Dniepra Borys Fiłatow poinformował, że bilans ofiar śmiertelnych ostrzału budynku mieszkalnego w mieście wzrósł do 44 osób. twitter.com 11:22 Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że spotkał się w Davos z wicekanclerzem, ministrem gospodarki Niemiec Robertem Habeckiem. Politycy rozmawiali o dalszym wsparciu i pomocy dla Ukrainy. „W szczególności transfer broni. Podjęto pozytywne decyzje. Dobre wieści już wkrótce!" – napisał Kliczko. 11:18 Spore zmiany w niemieckim rządzie po dymisji Christine Lambrecht. Agencja Reutera zwraca uwagę na fakt, że przetasowań w gabinecie Olafa Scholza może być więcej. Kto będzie nowym ministrem obrony? Przetasowania w niemieckim rządzie. Wiadomo, kto zastąpi Lambrecht 11:04 Ołeksij Arestowycz zrezygnował ze stanowiska doradcy Wołodymyra Zełenskiego. Więcej piszemy o tym tutaj. Zmiany w otoczeniu Zełenskiego. Arestowycz podał się do dymisji 10:35 Rosyjski przywódca ma wygłosić ważne przemówienie w sprawie „operacji wojskowej” . Nagłe przemówienie Władimira Putina. Pojawiła się krótka zapowiedź 10:25 Ołeksij Arestowycz zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych oświadczenie o zwolnieniu go ze stanowiska niezależnego doradcy Kancelarii Prezydenta Zełenskiego. „Napisałem list z rezygnacją. Chcę pokazać przykład cywilizowanego zachowania” – przekazał. Pisze o tym agencja UNIAN. 10:09 Dyrektor CIA Bill Burns spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w styczniu zeszłego roku, podczas tajnej podróży do Kijowa. "The Insider" pisze o wiadomości, która „otrzeźwiła” przywódcę Ukrainy. Tajne spotkanie szefa CIA z Zełenskim. „Ta wiadomość go otrzeźwiła” 9:59 Europejska Prawda pisze o niejednoznacznej postawie mieszkańców krajów UE ws. zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. „Podczas gdy Austriacy i Niemcy opowiadają się za szybkim zakończeniem wojny nawet za cenę strat terytorialnych dla Ukrainy, to Holendrzy, Portugalczycy i Polacy zdecydowanie sprzeciwiają się temu pomysłowi.” Wyniki sondażu cytuje Ukraińska Prawda. 9:57 Polska chce przekazać Ukrainie 14 czołgów Leopard 2. – Wierzymy, że producent czołgów Leopard, czyli Niemcy, także je przekażą – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Andrzej Duda w Davos. Poruszył temat Leopardów 8:50 Tak wyglądają zniszczenia w mieście Dniepr:



twitter.com 8:39 Siergiej Szojgu przeprowadził inspekcję rosyjskiego zgrupowania w strefie działań wojennych na Ukrainie.



twitter.com 8:25 Z nowej książki Chrisa Whipple „The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House" można dowiedzieć się, że dyrektor CIA Bill Burns przed rosyjską inwazją miał przekazać Wołodymyrowi Zełenskiemu szczegóły planowanego przez Kreml zamachu na ukraińskiego prezydenta – podaje „The Insider”. 8:18 Wbrew temu, co głoszą media, z dnia na dzień Ukraińcom jest trudniej. Przede wszystkim wobec – moim zdaniem – zaledwie „kroplówkowej” pomocy wojskowej z Zachodu. Na pewno nie na miarę oczekiwań Kijowa. Czy jedność europejska ma polec przez małostkowość pseudoelit politycznych? – pisze dla „Wprost” gen. Waldemar Skrzypczak.



Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Opieszałość Europy to droga do katastrofy 8:05 Dzień dobry. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze informacje.