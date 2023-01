NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Symboliczny dzień dla Rosjan. Putin wygłosi „ważne oświadczenie”

Wojna w Ukrainie. Najnowsze informacje z 18 stycznia



9:11 Ukraiński sztab generalny opublikował najnowsze dane o rosyjskich stratach w wojnie z Ukrainą. Z komunikatu wynika, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie stracili m.in. 820 żołnierzy, 9 czołgów i 10 wozów opancerzonych. 8:39 Katastrofa śmigłowca w obwodzie kijowskim. "Ukraińska Prawda" informuje o co najmniej pięciu ofiarach śmiertelnych. Kyryło Tymoszenko, zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, przekazał, że maszyna spadła na "obiekt infrastruktury cywilnej". 8:21 "Rejon Nikopola znów znalazł się pod atakiem wroga. Rosjanie użyli ciężkiej artylerii do przeprowadzenia trzech ataków" - przekazał szef administracji wojskowej obwodu dniepropietrowskiego. Jak dodał, uszkodzonych zostało kilka budynków i linii energetycznych. 8:17 W pobliżu miejscowości Browary w obwodzie kijowskim rozbił się śmigłowiec - informuje ukraiński portal Telegraf. Do zdarzenia doszło w pobliżu przedszkola. 8:11 18 stycznia przypada 80. rocznica przerwania przez wojska sowieckie oblężenia Leningradu. Przemówienie z tej okazji ma wygłosić Władimir Putin. Amerykański Instytut Badań nad Wojną zauważa, że Putin "lubi używać symbolicznych dat w zwracaniu się do Rosjan". Analitycy nie wykluczają, że rosyjski przywódca może ogłosić drugą falę mobilizacji. 8:06 Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział w rozmowie z CNN, że dodatkowy pakiet pomocy dla Ukrainy ze strony USA może zostać ogłoszony „już pod koniec tego tygodnia".



USA zapowiadają nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. „Dopiero początek" 7:48 Dzień dobry. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze informacje z Ukrainy.