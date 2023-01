Nowe fakty ws. katastrofy helikoptera w Browarach. Zełenski zabrał głos

W środę rano w Browarach w obwodzie kijowskim rozbił się helikopter Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy. Maszyna spadła w pobliżu przedszkola i budynku mieszkalnego. Zginęło kilkanaście osób, w tym najwyższe kierownictwo MSW kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał katastrofę „straszną tragedią”. Ukraiński przywódca potwierdził, że po rozbiciu się helikoptera i wybuchu pożaru zginęło 15 osób.

„Wśród nich są: minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski, jego pierwszy zastępca Jewhen Jenin, sekretarz stanu w MSW Jurij Lubkowicz, ich asystenci oraz załoga śmigłowca” – podał Zełenski. Lokalne władze informują, że w sumie w wyniku katastrofy zginęło 18 osób. Prezydent poinformował, że dokładna liczba ofiar jest wciąż ustalana.

„Poinstruowałem służby bezpieczeństwa Ukrainy, aby we współpracy z Policją Narodową Ukrainy i innymi upoważnionymi organami ustaliły wszystkie okoliczności tego, co się stało” – napisał Wołodymyr Zełenski na Telegramie. „W tej chwili wiadomo, że troje dzieci zmarło. Ból jest nie do opisania” – dodał.

„Moje kondolencje dla wszystkich rodzin i przyjaciół ofiar! Denys, Jewhen, Jurij, ekipa MSW... prawdziwi patrioci Ukrainy. Niech spoczywają w pokoju! Niech wszyscy, którym odebrano życie tego czarnego poranka, spoczywają w pokoju!” – zakończył swój wpis prezydent. Kondolencje po śmierci kierownictwa MSW płynęły także z Polski i z innych krajów.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy. Na tym etapie śledczy biorą pod uwagę kilka scenariuszy: naruszenie procedur lotu, awarię techniczną śmigłowca lub celowe działania mające na celu zniszczenie helikoptera.



Kyryło Tymoszenko: Szef MSW leciał do „gorącego punktu” w Ukrainie

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Kyryło Tymoszenko powiedział, że do katastrofy śmigłowca w Browarach w obwodzie kijowskim doszło podczas lotu ministra spraw wewnętrznych Denysa Monastyrskiego do jednego „z gorących punktów na Ukrainie”, gdzie toczą się walki. – Celem lotu były sprawy służbowe. Do jednego z gorących punktów... można tak to ująć... w naszym kraju, gdzie toczą się walki. Leciał tam Minister Spraw Wewnętrznych – powiedział na konferencji prasowej Tymoszenko.

Obowiązki ministra spraw wewnętrznych będzie tymczasowo pełnił jeden z jego zastępców, którego nie wymieniono z nazwiska. Poinformował o tym szef Rady Najwyższej Ukrainy, Serhij Ionuszas.

