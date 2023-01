Haniebne słowa Władimira Putina. „To jest powód naszej operacji”

W środę 18 stycznia Władimir Putin spotkał się z weteranami II wojny światowej. Prezydent Rosji odniósł się do sytuacji w Donbasie i na pozostałym terytorium Ukrainy. – W rzeczywistości od 2014 roku w Donbasie prowadzone są działania zbrojne na pełną skalę, z użyciem ciężkiego sprzętu, artylerii, czołgów i samolotów. To właśnie tam się dzieje. Wszystko, co teraz robimy, w tym specjalna operacja militarna (tak rosyjska propaganda określa wojnę w Ukrainie – red.) polega na próbie zakończenia tej wojny – powiedział Władimir Putin, próbując kłamliwie przedstawić Rosję jako kraj działający na rzecz pokoju.



Więcej informacji wkrótce.