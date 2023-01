Putin mówił o produkcji rakiet. Niespodziewanie zamilkł na kilka sekund

Władimir Putin miał wygłosić w środę ważne przemówienie – tak przynajmniej wynikało z wcześniejszych zapowiedzi Kremla. Choć nie można odmówić rosyjskiemu prezydentowi wzmożonej aktywności tego dnia, to żadna przełomowa decyzja nie została ogłoszona. Analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW) ocenili w najnowszym raporcie, że przemówienie upamiętniające przerwanie przez siły radzieckie oblężenia Leningradu zasygnalizowało, że pozostaje on niepewny co do swoich zdolności do znaczącego kształtowania rosyjskiej przestrzeni informacyjnej.

Wojna w Ukrainie. ISW: Putin niepewny swoich zdolności

O wspomnianym „kształtowaniu przestrzeni informacyjnej” można z kolei mówić w kontekście kolejnego wystąpienia. Uwagę zwraca wizyta w zakładach Obuchow, które wchodzą w skład koncernu obrony powietrznej Ałmaz-Antej. Prezydent Rosji spotkał się z pracownikami tego przedsiębiorstwa. – Praca kompleksu wojskowo-przemysłowego i całej gospodarki, a także sfera społeczna, w tym związana ze wspieraniem rodzin, które wymagają szczególnej uwagi ze strony państwa, służba zdrowia – to wszystko tworzy podstawę naszego efektywnego rozwoju i zwycięstwa. Nie mam co do tego wątpliwości – oświadczył Władimir Putin.

– Przykładowo rozmawialiśmy z waszymi kolegami, kierownikami i przykładowo, przykładowo... – w tym momencie rosyjski prezydent zawiesił głos na kilka długich sekund. Sprawiało to wrażenie, jakby nie był w stanie sobie przypomnieć, co chciał powiedzieć, bądź jakie tematy poruszył z szefami przedsiębiorstwa. Gdy wreszcie udało mu się kontynuować wątek, poruszył kwestię produkcji pocisków.

Putin zawiesił głos. Nie mógł sobie przypomnieć, o czym chce powiedzieć?

–...produkujemy ponad trzy razy więcej pocisków przeciwlotniczych, niż w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie rzecz biorąc, nasz przemysł obronny produkuje rocznie mniej więcej tyle pocisków przeciwlotniczych, ile produkują wszystkie przedsiębiorstwa wojskowo-przemysłowe świata. Nasza produkcja jest porównywalna z produkcją światową. Mamy więc na czym polegać. A wszystko to nie może nie wzbudzać zaufania, że zwycięstwo będzie nasze – zapewnił Władimir Putin.

