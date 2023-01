Ławrow mówił o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii rosyjskiej”. Zdecydowana reakcja Europejskiego Kongresu Żydów

Siergiej Ławrow porównał los Rosjan do mordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej Żydów, a Zachód do Adolfa Hitlera. – Jesteśmy zszokowani i oburzeni tym haniebnym porównaniem – skomentował przewodniczący Europejskiego Kongresu Żydów. Wezwał również Ławrowa do złożenia przeprosin.

W ubiegłą środę, 18 stycznia, minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oskarżył w trakcie konferencji prasowej kraje Zachodu o zamiar „ostatecznego rozwiązania kwestii rosyjskiej”. „Stany Zjednoczone utworzyły koalicję prawie wszystkich Europejczyków” Tym samym niedwuznacznie porównał obecny los Rosjan do Żydów w trakcie II wojny światowej. Wyjaśnijmy, że pod eufemizmem „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” krył się plan Niemców, polegający na wymordowaniu całej żydowskiej populacji w Europie. – Tak jak Napoleon zmobilizował praktycznie całą Europę przeciwko Imperium Rosyjskiemu, jak Hitler zmobilizował i (...) powołał pod broń większość krajów europejskich i rzucił je przeciwko Związkowi Radzieckiemu, tak teraz Stany Zjednoczone utworzyły koalicję prawie wszystkich Europejczyków – należących do NATO i członków Unii Europejskiej – z tym samym zadaniem: ostatecznego rozwiązania „kwestii rosyjskiej” – stwierdził szef MSZ Rosji. „Jeśli poczyta się polityków zachodnich, nie tylko z Polski”... W dalszych słowach zaatakował bezpośrednio m.in. nasz kraj. Stwierdził także, że Zachód „okłamał” Rosję ws. porozumień mińskich. – Tak, jak Hitler chciał ostatecznie rozwiązać „kwestię żydowską”, tak teraz – jeśli poczyta się polityków zachodnich, nie tylko z Polski i krajów bałtyckich, ale także znacznie bardziej świadomych – mówią oni jednoznacznie, że Rosja musi ponieść strategiczną klęskę – uzupełnił Ławrow. „To wypaczenie Holokaustu” Jak donosi portal „Ukraińska prawda”, porównanie Rosjan do ofiar Holokaustu spotkało się z oburzeniem ze strony Europejskiego Kongresu Żydów. Przewodniczący organizacji Ariel Musicant wydał oświadczenie w tej sprawie, w którym zażądał oficjalnych przeprosin. – Jesteśmy zszokowani i oburzeni tym haniebnym porównaniem dokonanym przez ministra Ławrowa między działaniami koalicji krajów demokratycznych a prześladowaniem i wymordowaniem przez Hitlera sześciu milionów Żydów podczas Holokaustu. To wypaczenie Holokaustu na najbardziej podstawowym poziomie i wzywamy pana Ławrowa do przeprosin i wycofania się z tych słów – oświadczył Musicant.. Czytaj też:

Zaskakujące słowa Zełenskiego: nie jestem do końca pewien, czy Putin żyjeCzytaj też:

Alarm przeciwlotniczy we wszystkich obwodach Ukrainy. Z Białorusi wystartowały rosyjskie myśliwce