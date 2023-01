Putin i Łukaszenka przed międzynarodowym trybunałem. Ruch Parlamentu Europejskiego

We wtorek Niemcy przedstawiły konkretny plan postawienia Władimira Putina przed międzynarodowym trybunałem. Dzień później do sprawy odniósł się szef polskiego MSZ Zbigniew Rau. Choć „Europejska Prawda” nie precyzuje, czy ruch Parlamentu Europejskiego ma związek z pomysłem Annaleny Baerbock, to w czwartek przegłosowano niewiążącą rezolucję wzywającą do powołania specjalnego międzynarodowego trybunału do ścigania zbrodni rosyjskiej agresji na Ukrainie.

Putin i Łukaszenka staną przed międzynarodowym trybunałem?

PE uważa, że utworzenie specjalnego trybunału wypełni poważną lukę w obecnej strukturze instytucjonalnej międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Jego funkcjonowanie powinno opierać się na standardach i zasadach, które mają zastosowanie do Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Posłowie podkreślili w rezolucji, że specjalny trybunał powinien postawić przed sądem nie tylko prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, ale także samozwańczego prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę oraz kierownictwo tego kraju. PE określił Białoruś jako państwo-wspólnika, z którego terytorium Federacja Rosyjska prowadzi agresywną wojnę z Ukrainą.

Posłowie podkreślili, że prace przygotowawcze UE w sprawie trybunału specjalnego „muszą rozpocząć się bezzwłocznie” i skupiać się na stworzeniu mechanizmów dla trybunału specjalnego we współpracy z Ukrainą oraz przy wsparciu władz ukraińskich i międzynarodowych w dostarczaniu dowodów, które zostaną wykorzystane w przyszłym trybunale specjalnym.

Roberta Metsola: zbrodniarze wojenni musi stanąć przed sądem. Natychmiast

Posłowie zaapelowali do instytucji UE, w szczególności do Komisji Europejskiej, aby w międzyczasie poparł utworzenie tymczasowej prokuratury. Uważają, że utworzenie tej służby byłoby bardzo ważnym krokiem w śledztwie i ściganiu przez przyszły specjalny trybunał zbrodni agresji w Ukrainie. Jak wcześniej informował PE, Komisja Europejska rozważa możliwość powołania międzynarodowej prokuratury do zbadania zbrodni rosyjskiej agresji.

Osobny punkt rezolucji jest poświęcony wykorzystaniu suwerennego majątku państwa rosyjskiego w celu zrekompensowania naruszenia przez Rosję prawa międzynarodowego na Ukrainie. Głos w sprawie przyjęcia dokumentu skomentowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. „Konsekwencje wojny Rosji z Ukrainą są ogromne. Dzieci, kobiety, mężczyźni giną. Rodziny są rozbite, a szpitale zniszczone. Dziś Parlament Europejski apeluje o pilne utworzenie specjalnego międzynarodowego trybunału. Zbrodniarze wojenni musi stanąć przed sądem. Natychmiast” – napisała na Twitterze.

Czytaj też:

Zaskakujące słowa Zełenskiego: nie jestem do końca pewien, czy Putin żyjeCzytaj też:

Miedwiediew o wojnie nuklearnej: biedni, nawet im to nie przyjdzie do głowy