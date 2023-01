Wyjątkowe wyróżnienie dla Johnsona. Kliczko: Wielki przyjaciel Ukrainy

„Rozmawiałem w Davos z wielkim przyjacielem Ukrainy, Borisem Johnsonem. Miałem okazję wręczyć mu nagrodę stolicy Ukrainy – tytuł Honorowego Obywatela Kijowa. Decyzję o jej przyznaniu zatwierdziła pod koniec listopada ubiegłego roku Rada Miasta Kijowa. Wręczyłem ją Borysowi w Centrum Ukraińskim w Davos” – przekazał za pomocą serwisu Telegram Witalij Kliczko.

Johnson przyjacielem Ukrainy

Mer Kijowa tłumaczył, że „Boris Johnson jako premier Wielkiej Brytanii robił wszystko, co możliwe, by zarówno jego kraj, jak i pozostali światowi przywódcy, udzielali Ukrainie niezbędnej pomocy”. „Boris niejednokrotnie odwiedzał stolicę Ukrainy, zarówno w czasach pokoju, jak i w najbardziej dramatycznym czasie naszej walki przeciwko rosyjskiemu agresorowi” – wspominał wtedy Kliczko, odnosząc się między innymi do głośnej wizyty Johnsona w czerwcu zeszłego roku.

„To, co dzieje się w Ukrainie, jest dla nas wszystkich ważne. Dlatego jestem dzisiaj w Kijowie. Dlatego Wielka Brytania będzie nadal stać z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Wierzę, że Ukraina może i wygra tę wojnę” – pisał wówczas na Twitterze były premier Wielkiej Brytanii.

Bracia Kliczko w Davos

Na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, poza merem Kijowa Witalijem Kliczko, udał się również jego brat – Wołodymir. Podczas wizyty, za pomocą mediów społecznościowych, skomentował on wybór nowego ministra Obrony Niemiec. „Gratulacje dla Borisa Pistoriusa, który został wybrany nowym ministrem obrony Niemiec. Liczymy na to Boris, że będziesz poważnie traktował słowa: ‘Ukraina musi wygrać wojnę’. Wygrana jest wszystkim, co teraz się dla nas liczy. Dlatego potrzebujemy przede wszystkim jednej rzeczy: czołgów Leopard II!” – napisał Wołodymir Kliczko.

