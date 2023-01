Zaskakujące oświadczenie Iranu. Putinowi się to nie spodoba

We wtorek 17 stycznia szef irańskiego MSZ przybył z roboczą wizytą do Ankary, gdzie spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Udzielił też wywiadu tureckiej telewizji, w którym poruszona została kwestia wojny w Ukrainie.

Iran sprzeciwia się aneksji Krymu i innych ukraińskich obwodów

– Sprzeciwiamy się wojnie i przesiedleniom ludności w Ukrainie. Z drugiej strony uznajemy suwerenność i integralność terytorialną krajów w ramach prawa międzynarodowego i z tego powodu, pomimo doskonałych stosunków między Teheranem a Moskwą, nie uznajemy aneksji Krymu od Ukrainy – powiedział szef irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych w rozmowie z turecką publiczną telewizją TRT-World, a jego wypowiedź cytuje „Ukraińska Prawda”. Stwierdził też, że Iran nie uznał „secesji obwodów ługańskiego i donieckiego od Ukrainy, ponieważ obstaje przy stałej zasadzie w polityce międzynarodowej”. Ponadto zaznaczył, że Iran „nie stosuje podwójnych standardów”, bo „sprzeciwia się wojnie w Iraku, Syrii, Jemenie, Palestynie i Afganistanie”.

– Kiedy mówimy, że wojna nie jest rozwiązaniem w Ukrainie, mamy to na myśli i uważamy, że jest to polityka fundamentalna i polegamy na tym – dodał.

Teheran wspiera militarnie Moskwę

Iran zapewnia Rosji militarne wsparcie w wojnie z Ukrainą poprzez dostarczanie jej dronów kamikadze. – Iran zaopatruje Rosję w drony, których Rosja używa do ataków na nasze miasta i infrastrukturę krytyczną. Słyszeliśmy również, że Rosja i Iran mogą negocjować umowę na dostawę niektórych rodzajów rakiet z Iranu do Rosji – powiedział na początku stycznia szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba, ostrzegając, że byłoby to „przekroczenie czerwonej linii”.

Z kolei w ubiegłym tygodniu, podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, przedstawicielka USA przy tej organizacji zwróciła uwagę, że władze w Teheranie rozważają też dostarczenie Rosjanom setek pocisków balistycznych. – Zarówno Iran, jak i Korea Północna planują wysłać do Rosji zakazaną broń, w tym drony (...) Wiemy, że Iran rozważa obecnie możliwość przekazania Rosji setek pocisków balistycznych, również z naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wzywamy Iran do zaprzestania tych działań i apelujemy do wszystkich, którzy popierają pokój, aby zaapelowali do Iranu, aby tego nie robił – powiedziała Linda Thomas-Greenfield.

