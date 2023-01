NA ŻYWO: Kolejny zwrot nastawienia Niemiec ws. czołgów dla Ukrainy? Jasna deklaracja z Litwy

Podczas wizyty w Ramstein szef MON Mariusz Błaszczak będzie rozmawiał z nowym ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem. – Leopardy na Ukrainę oznaczają więcej bezpieczeństwa w Europie – zapowiedział polski polityk.

Szokujące słowa rosyjskich żołnierzy po ostrzale bloku mieszkalnego w Dnieprze, w wyniku którego zginęły 44 osoby, w tym pięcioro dzieci. – Krym jest nasz, wszystko inne też nasze – skomentował.

W sieci pojawiły się zdjęcia sugerujące, że w kilku miejscach na dachach w Moskwie rozmieszczone zostały systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400. Władze stolicy Rosji ani Kreml nie zabrali głosu w tej sprawie.

Posłowie opozycji udali się z wizytą do Ukrainy. – Widzieliśmy wymianę ognia na własne oczy. Pocisk spadł około 100 metrów od naszego konwoju – skomentowała posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek.

Witalij Kliczko wyróżnił byłego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, przyznając mu tytuł Honorowego Obywatela. – Boris niejednokrotnie odwiedzał stolicę Ukrainy, zarówno w czasach pokoju, jak i w najbardziej dramatycznym czasie naszej walki przeciwko rosyjskiemu agresorowi – skomentował mer stolicy Ukrainy.

8:36 – Wielu marzy o „pokoju za wszelką cenę”. Ale patrząc realistycznie doskonale wiedzą, że jakikolwiek sukces Rosjan, jakiekolwiek wyjście z twarzą tego kraju, to jest zaproszenie do kolejnej wojny, która za kilka lat wybuchnie ze wzmożoną siłą. Trzeba zadać Rosji decydujący cios i mamy taką możliwość – powiedział generał Roman Polko.



Gen. Polko dla „Wprost”: Trzeba zadać Rosji decydujący cios i mamy taką możliwość 8:18 Szef zaporoskiej obwodowej administracji państwowej Ołeksandr Staruch poinformował w mediach społecznościowych, że Zaporoże doświadczyło kolejnego „rekordowego” ataku wroga. W ciągu ostatnich 24 godz. doszło do 224 ataków na 21 osiedli. Zniszczono kolejne 34 obiekty cywilne. „Każdy zbrodniarz wojenny zostanie ukarany” – podsumował Staruch. 7:59 Dyrektor CIA William Burns potajemnie odwiedził Kijów pod koniec ubiegłego tygodnia i spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

CIA przewiduje ruch Putina. Tajne spotkanie w Kijowie 7:44 Litewski minister obrony poinformował, że podczas spotkania ministrów obrony państw NATO i innych państw w bazie USA w niemieckim Ramstein kilka krajów ogłosi wysłanie czołgów Leopard 2 do Ukrainy. Arvydas Anusauskas ujawnił, że łącznie Ukrainie zostanie przekazanych setki czołgów.

