Andriej Miedwiediew aresztowany w Norwegii. Ma status świadka

Uważa się, że Miedwiediew przekroczył granicę Norwegii z Rosją na początku tego miesiąca, po rzekomej ucieczce z grupy Wagnera. Norweskie władze zostały zaalarmowane przez rosyjską straż graniczną o śladach stóp na śniegu. W niedzielę został zatrzymany i skuty kajdankami w hotelu, w którym przebywał. Trafił do aresztu. Miedwiediew, który mówi, że boi się o swoje życie, jest przetrzymywany w policyjnym areszcie ze względów bezpieczeństwa i jest podejrzany o nielegalny wjazd do kraju –poinformowały władze Norwegii.

– Ryzyko deportacji jest zerowe – powiedział Brynjulf Risnes, prawnik Andrieja Miedwiediewa. Dodał, że policja zatrzymała Miedwiediewa, ponieważ nie było zgody co do środków podjętych w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa. Miedwiediew podobno powiedział portalowi Gulagu.net, że grozi mu deportacja. – Nie, to nieprawda – powiedział rzecznik norweskiej policji, ale nie udzielił więcej informacji.

Dezerter z grupy Wagnera powiedział, że podzieli się wszystkim, co wie o Jewgieniju Prigożynie, jej właścicielu. Portal opublikował nagranie rozmowy telefonicznej z Andriejem Miedwiediewem, w której wezwał on Norwegię, by pozwoliła mu zostać w kraju i zeznawać przeciwko organizacji.

Norweska Krajowa Służba Śledcza przyznała Miedwiediewowi „status świadka”. Były członek grupy Wagnera zapowiedział, że będzie zeznawał w sprawie zbrodni wojennych.

Kim jest Andriej Miedwiediew?

Miedwiediew wychował się bez rodziców. Wstąpił do armii rosyjskiej i odsiedział wyrok w więzieniu, zanim dołączył do grupy Wagnera w lipcu zeszłego roku na podstawie czteromiesięcznego kontraktu. Twierdzi, że grupa wielokrotnie przedłużała bez jego zgody.

Gulagu.net odnotował, że Miedwiediewowi grozi „brutalne morderstwo i śmierć” za wypowiadanie się przeciwko grupie Prigożyna, jeśli wróci do Rosji. „Nie wybielamy go. Zrobił wiele złych rzeczy w swoim życiu” – przekazali obrońcy praw człowieka. – „Ale zobaczył światło, jest gotowy i chętny do współpracy ze światem, z międzynarodowym śledztwem i władzami Norwegii, chce żyć i zeznawać” – napisali w publikacji.

Czytaj też:

„Gwiazda Prigożyna zaczyna gasnąć”. Putin podjął odpowiednie działaniaCzytaj też:

Biały Dom bierze na celownik Grupę Wagnera