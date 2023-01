Systemy Patriot wyruszyły z Niemiec do Polski. Gdzie będą rozmieszczone?

Systemy Patriot zostaną rozmieszczone na terytorium Polski w celu zapobiegania atakom zbłąkanych rakiet. Oferta Berlina dotycząca rozmieszczenia trzech jednostek Patriot w Polsce pojawiła się po tym, jak dwóch pracowników suszarni zbóż zginęło po uderzeniu zbłąkanej rakiety, która spadła w Przewodowie w listopadzie ubiegłego roku.

– Jednym z powodów, dla których Niemcy będą teraz wspierać wschodnią flankę NATO w Polsce za pomocą Patriotów, jest z pewnością to, że widzieliśmy, jak szybko konflikt między Rosją a Ukrainą może rozprzestrzenić się na kraje członkowskie NATO – powiedział pułkownik Jörg Sievers, który będzie dowodził niemiecką jednostką w Polsce. Podkreślił, że system Patriot ma ściśle obronny charakter.

Systemy Patriot w Zamościu. Grupa przygotowawcza w Polsce



Bundeswehra rozpoczęła przemieszczanie pierwszych dwóch z trzech obiecanych eskadr rakiet przeciwlotniczych Patriot z Niemiec do Polski. Trzy konwoje z 40 pojazdami i 150 żołnierzami wyruszyły z miasta Gnoien (powiat Rostock, Meklemburgia-Pomorze Przednie). Systemy ochrony przeciwlotniczej mają zostać rozmieszczone w okolicach Zamościa, gdzie konwoje mają przybyć w środę po południu. Stamtąd jest około 60 kilometrów do granicy z Ukrainą i 110 kilometrów do Lwowa.

Tydzień wcześniej do Polski udała się grupa przygotowawcza. Niemieccy żołnierze zajmujący się obsługą systemu Patriot wyruszyli do Polski 16 stycznia.

Jedna bateria systemu Patriot ma też trafić z Niemiec do Ukrainy. Terminu tego transportu jednak nie podano. Jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć szkolenie ukraińskich żołnierzy, odpowiedzialnych za obsługę nowoczesnego sprzętu.

Po tym, jak w listopadzie ubiegłego roku doszło do tragedii w Przewodowie, ówczesna minister obrony Christine Lambrecht (SPD) i szef MON Mariusz Błaszczak uzgodnili, że niemieckie systemy obrony przeciwrakietowej Patriot zostaną przeniesione do Polski. Sievers przypomniał, że w niecelnym strzale zginęło dwóch obywateli Polski. „W przypadku Patriotów należy mieć nadzieję, że takim wypadkom uda się zapobiec w przyszłości” – napisała niemiecka agencja dpa.

