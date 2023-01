Szojgu sprzeciwił się Putinowi? „Wewnętrzna walka w najwyższym kierownictwie”

Na narastający konflikt między Prigożynem a Kremlem zwracali uwagę już wcześniej amerykańscy analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Ich zdaniem, Kreml publicznie kwestionuje twierdzenia Prigożyna, że to siły Grupy Wagnera były wyłącznie odpowiedzialne za zdobycie Sołedaru, a prezydent Władimir Putin przypisał sukces na linii frontu rosyjskiemu ministerstwu obrony i sztabowi generalnemu. W najnowszej analizie dostarczają dowodów na to, że „gwiazda Prigożyna zaczyna gasnąć”.

Wojna w Ukrainie. Kolejne zmiany w rosyjskim wojsku

W tym kontekście szczególnie zastanawiający jest ruch rosyjskiego resortu obrony. Z najnowszych ustaleń wynika, że zdecydowano się po raz kolejny przeprowadzić zmianę dowództwa. Co ciekawe Siergiej Szojgu postawił na Jewgienija Nikiforowa, który zdaniem ukraińskiego wywiadu jest kandydatem m.in. Prigożyna na to stanowisko.

RBC donosi, że Zachodnim Okręgiem Wojskowym będzie teraz kierował generał broni Jewgienij Nikiforow, który w latach 2014-2015 dowodził kwaterą główną 58. Armii, stanowiącej trzon wsparcia i zaopatrzenia separatystów w Donbasie. Zastąpi on na tym stanowisku pułkownika Siergieja Kuzowlewa, a sam Kuzowlew obejmie stanowisko dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego. "The Moscow Times" przypomina, że Kuzowlew stanął na czele okręgu na krótko przed Nowym Rokiem.

Szojgu sprzeciwił się Putinowi? Kolejne zmiany wśród dowódców

Zdaniem Sił Zbrojnych Ukrainy, Kuzowlew został „zwolniony” z powodu „wewnętrznej walki politycznej w najwyższym kierownictwie Rosji”. Plany powołania go na szefa Południowego Okręgu Wojskowego nie były wcześniej ogłaszane. Ukraiński wywiad nazwał Nikiforowa „kandydatem grupy Surowikin-Prigożyn” (były dowódca grupy wojsk na Ukrainie Siergiej Surowikin i szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna – red.).

Brytyjskie ministerstwo obrony przypomina, że na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Nikiforow brał udział w nieudanej ofensywie na Kijów, będąc szefem sztabu Wschodniego Okręgu Wojskowego. Jego wojska próbowały przedostać się do stolicy Ukrainy przez Czarnobyl.

Eskalacja wewnętrznego konfliktu w Rosji

Wcześniej Południowym Okręgiem Wojskowym dowodził Aleksander Dwornikow, który następnie został dowódcą połączonej grupy wojsk do czasu, gdy w październiku zastąpił go Siergiej Surowikin. Sam Surowikin po trzech miesiącach dowodzenia został również zastąpiony na stanowisku szefa zgrupowania wojsk w Ukrainie przez szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa. To czwarty raz, kiedy od rozpoczęcia inwazji następuje zmiana dowódcy Zachodniego Okręgu Wojskowego. Oprócz Kuzowlewa okręgiem kierowali generał porucznik Roman Berdnikow i generał pułkownik Aleksander Żurawlew.

Czytaj też:

Nowe ustalenia GUR: Putin by nie żył, gdyby nie zachodni lekarzeCzytaj też:

Mocne słowa Siergieja Ławrowa. Zachód „niemal” w prawdziwej wojnie z Rosją