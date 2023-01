Ukraińcy nigdy w tej kwestii nie byli tak zgodni. Historyczny sondaż

Społeczne poparcie dla przystąpienia Ukrainy do NATO ponownie wzrosło w ostatnich miesiącach, osiągając najwyższy poziom w historii – podaje „Euromaidan Press”. Jak wynika z najnowszego badania, obecnie 86 proc. Ukraińców opowiedziałoby się w referendum za takim rozwojem wydarzeń, 3 proc. byłoby przeciw, 3 proc. nie ma zdania w sprawie, a pozostałe 8 proc. badanych nie zamierzałoby wziąć udziału w głosowaniu.

Ukraina w NATO i UE? Najnowszy sondaż

Ukraińców zapytano także o to, co myślą o dołączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej. 87 proc. respondentów jest za takim rozwiązaniem, 3 proc. przeciw, 2 proc. nie umie odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny, a 8 proc. ankietowanych deklaruje, że nie zamierzałoby głosować.

Sondaż został przeprowadzony w pierwszej połowie stycznia przez Sociological Group Rating. „Poparcie dla wejścia do UE i NATO jest niemal takie samo wśród przedstawicieli wszystkich makroregionów, grup wiekowych i dochodowych” – poinformowała pracownia badawcza.

Wniosek Ukrainy. Roberta Metsola: Stoimy z wami

Przypomnijmy – na początku marca 2022 roku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola poinformowała, że wniosek Ukrainy, która w trybie nadzwyczajnym chce przystąpić do UE, został przyjęty.

– Panie prezydencie, stoimy z wami w waszej walce o przetrwanie w tym mrocznym momencie naszej historii. Kiedy spojrzy pan na Parlament Europejski, znajdzie pan sojusznika, przestrzeń do zwracania się do Europy i świata – powiedziała, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego.







