Rosjanie szykują się do wiosennej ofensywy. ISW wskazuje daty

Rosyjska inwazja na Ukrainę na pełną skalę rozpoczęła się dokładnie jedenaście miesięcy temu. Nic jednak nie wskazuje na to, by walki miały się zakończyć. Zdaniem analityków z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) w najbliższych miesiącach rosyjska armia może przejść do ofensywy.

W najnowszej analizie amerykańscy analitycy zwracają uwagę na przewidywania ukraińskiego wywiadu dotyczące dalszego przebiegu wojny. W ocenie GRU Rosjanie przygotowują się do ofensywy wiosną lub wczesnym latem 2023 roku, co „częściowo potwierdza stałą ocenę ISW, że wojska rosyjskie mogą podjąć zdecydowane działania w nadchodzących miesiącach”. Generał Wadym Skibicki, zastępca szefa ukraińskiego GRU, ujawnił w poniedziałek, że wywiad przewiduje aktywne walki w obwodzie ługańskim i donieckim w lutym-marcu tego roku. Powtórzył też, że jest mało prawdopodobne, aby siły rosyjskie przeprowadziły atak z Białorusi lub południowej Ukrainy. Wojna w Ukrainie. Rosjanie szykują się do ofensywy ISW już wcześniej oceniało, że siły rosyjskie mogą przygotowywać się do zdecydowanego wysiłku ofensywnego lub obronnego w obwodzie ługańskim i obserwowało przerzuty sił konwencjonalnych na oś Świętowe-Kreminna po wycofaniu się Rosji z obwodu chersońskiego. ISW utrzymuje również, że jest wysoce nieprawdopodobne, aby siły rosyjskie planowały wznowienie nowej ofensywy na północną Ukrainę od strony Białorusi. „Oceny Skibickiego w dużej mierze potwierdzają bieżące prognozy ISW dotyczące zamiarów Rosji w pierwszej połowie 2023 roku i podkreślają stałą potrzebę wsparcia ze strony zachodnich partnerów, aby Ukraina nie straciła inicjatywy na rzecz wznowienia rosyjskiej operacji ofensywnej” – czytamy w raporcie. twitter 10 tys. wagnerowców walczy na frontach Analitycy z ISW oceniają też, że nadmierna zależność Grupy Wagnera od rekrutacji w koloniach karnych wydaje się mieć coraz większe konsekwencje dla zdolności bojowych najemników. „Szef niezależnej rosyjskiej organizacji broniącej praw człowieka «Ruś Siedząca» stwierdził, że z szacowanych 50 tys. więźniów, których zwerbowała Grupa Wagnera, tylko 10 tys. walczy na frontach w Ukrainie, ze względu na wysoki wskaźnik ofiar, kapitulacji i dezercji” — zwraca uwagę amerykański think-thank. ISW zaznacza, że nie może potwierdzić tych liczb, ale ocenia, że są one wiarygodne. Czytaj też:

