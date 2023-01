Scholz uległ międzynarodowej presji? Nieoficjalnie: Niemcy wyślą Leopardy do Ukrainy

Podczas spotkania państw wspierających Ukrainę w Ramstein, Niemcy nie wyraziły zgody na wparcie Kijowa czołgami Leopard 2. Chociaż politycy zaznaczali, że nie jest to ostateczna decyzja, Berlin był wyraźnie sceptyczny.

Czołgi dla Ukrainy. Nieoficjalnie: jest decyzja Niemiec

We wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o przekazaniu stronie niemieckiej wniosku dotyczącego czołgów Leopard dla Ukrainy. To kolejny krok strony polskiej, narzucający w tej sprawie szybsze tempo Niemcom. „Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy!” – napisał Mariusz Błaszczak.

W rozmowie z BBC premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska będzie czekać „tydzień do dwóch tygodni” na odpowiedź od Niemiec ws. czołgów Leopard.

We wtorek wieczorem Bloomberg donosił, że Niemcy udzielą Polsce zgody w tym tygodniu na wysłanie czołgów na Ukrainę. Tego samego dnia pojawiły się ustalenia „The Wall Street Journal”, z których wynika, że administracja Joe Bidena podjęła decyzję o wysłaniu partii czołgów Abrams M1 na Ukrainę. „Ogłoszenie dostawy może nastąpić w tym tygodniu” – pisze dziennik i wyjaśnia, że dostawa czołgów będzie częścią szerszej umowy z Niemcami, zgodnie z którą Berlin zgodzi się wysłać ukraińskim siłom zbrojnym mniejszą liczbę czołgów Leopard 2 niż pierwotnie planowano, a także zatwierdzi dostawę większej liczby niemieckich czołgów, które są obecnie w służbie z Polską i innymi krajami.

Scholz uległ presji ws. czołgów Leopard?

Kolejne wieści w tej sprawie przekazał we wtorkowy wieczór niemiecki „Der Spiegel”. Po miesiącach debat kanclerz Scholz postanowił dostarczyć Ukrainie czołgi bojowe – pisze dziennik powołując się na nieoficjalne ustalenia. Oznacza to, że Niemcy nie będą także blokować możliwość przekazywania innym krajom, w tym Polsce, czołgów do Kijowa.

Artykuł mówi o „co najmniej jednej kompanii czołgów Leopard 2A6”. Według gazety, transferu do Kijowa czołgów Leopard 2 chcą także inni sojusznicy, w szczególności Polska. Jak informuje niemiecki dziennik, czołgi Leopard 2 mają trafić na Ukrainę z zasobów własnych Bundeswehry. W perspektywie średnio- i długoterminowej można przygotować do użytku inne czołgi bojowe z zasobów przemysłowych.

