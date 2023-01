Biden wyśle czołgi Abrams do Ukrainy? Taki ruch może mieć nieoczywisty cel

Administracja Joe Bidena planuje wysłać czołgi Abrams M1 do Ukrainy – poinformowali dziennikarze dziennika „The New York Times”. Niewykluczone, że Biały Dom ogłosi tę decyzję już w środę 25 stycznia. Amerykańscy urzędnicy, którzy chcieli zachować anonimowość, przekazali, że liczba czołgów może oscylować wokół 30 do 50.

Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie czołgi Abrams?

Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich tygodni urzędnicy Pentagonu wyrażali obawy co do wysłania Abramsów do Ukrainy. Swoje wątpliwości wyjaśniali, poddając pod wątpliwość, czy Ukrainie uda się w odpowiedni sposób utrzymać czołgi, które wymagają intensywnego serwisowania, a przed przystąpieniem do ich obsługi konieczne jest przejście szkolenia. Działania przygotowawcze mogą zająć co najmniej kilka miesięcy. Termin ewentualnej dostawy Abramsów wciąż pozostaje niewiadomą.

Jak relacjonuje „The New York Times”, sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin miał dojść do wniosku, że zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do wysłania amerykańskich czołgów do broniącego się przed rosyjską agresją kraju jest konieczne, aby zachęcić Niemcy do pójścia tą samą drogą i wysłania czołgów Leopard 2.

Co z Leopardami? Nieoficjalnie: Niemcy wyślą Leopardy do Ukrainy

Warto przypomnieć, że ponieważ Leopardy są produkowane w Niemczech, zgoda Berlina jest konieczna, aby otworzyć możliwość dalszego eksportu. Chęć wysłania tego sprzętu do Ukrainy zgłosiła m.in. Polska. We wtorek 24 stycznia minister spraw obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że zwrócił się do niemieckich władz z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę.

„Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy!” – napisał polityk.

Tego samego dnia Bloomberg poinformował, że jeszcze w tym tygodniu Niemcy mogą zaakceptować polski wniosek i wydać zgodę w tej sprawie. Z kolei „Der Spiegel” nieoficjalnie podał, że Olaf Scholz miał postanowić dostarczyć Ukrainie czołgi bojowe, a także zezwolić na eksport Leopardów, które są własnością innych państw.







