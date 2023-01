Armia ukraińska potwierdziła wycofanie się z Sołedaru. „Na przygotowane pozycje”

Komunikat o opuszczeniu Sołedaru zacytowała agencja informacyjna AFP. „Po miesiącach trudnych walk siły ukraińskie opuściły Sołedar by wycofać się na przygotowane pozycje” – poinformowano. Sołedar w obwodzie donieckim przez długi czas był terenem zażartych walk Rosjan z Ukraińcami. Ci pierwsi już długi czas temu poinformowali o pokonaniu obrońców i wyparciu ich z miasta. Strona ukraińska zaprzeczała jednak tym słowom i zapewniała, że walki trwają. Teraz, kiedy wreszcie potwierdzono opuszczenie miasta, nie podano dokładnego terminu odwrotu.

Sołedar miał paść już wcześniej

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii o kapitulacji wojsk ukraińskich w Sołedarze poinformowało 16 stycznia. Miasto zająć miały oddziały najemników z Grupy Wagnera, walczącej po stronie Federacji Rosyjskiej. Obrońcy przenieśli się do okopów na zachód od tego punktu.

Analizujący sytuację na froncie Amerykanie już wcześniej mówili, że Rosjanie przesadzają z nadawaniem wagi temu obszarowi.Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) podkreślał, że nawet zajęcie Sołedaru przez Rosjan nie da im możliwości kontrolowania krytycznych ukraińskich naziemnych szlaków komunikacyjnych do Bachmutu. Nie wierzyli też, aby to taktyczne zwycięstwo poprawiło pozycję sił rosyjskich na tyle, by mógł w krótkim czasie okrążyć to istotne z wojskowego punktu widzenia miasto.

Rosjanie stracili w Sołedarze wielu żołnierzy

W trakcie szturmowania Sołedaru Rosjanie ponosili duże straty. Jak wyjaśniała obrazowo wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, „wróg dosłownie depcze po trupach własnych żołnierzy”. W niedzielę, 15 stycznia, ukraińska agencja prasowa UNIAN opublikowała komentarz rzecznika Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhija Czerewatego, który wyjaśnił, jaką taktykę stosują rosyjscy dowódcy w trakcie atakowania Sołedaru.

– Oni rotują swoimi oddziałami, zwłaszcza tymi, które poniosły straty, a straty są tam naprawdę duże (...) Idą po własnych trupach, co widać na filmach zamieszczonych w internecie (...) Przede wszystkim są to grupy szturmowe, które jedna po drugiej próbuje przełamać opór strony ukraińskiej. To jest tak opracowany sposób walki, który prowadzi do ciężkich strat wroga – opisywał Czerewaty.







