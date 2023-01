Zełenski o Leopardach dowiedział się w nietypowych okolicznościach. „Zaraz do niego zadzwonię”

Wołodymyr Zełenski w dniu swoich 45. urodzin udział wywiadu na wyłączność brytyjskiej stacji Sky News. Dziennikarka Kay Burley zapytała prezydenta Ukrainy o to, czy „czuje ulgę, że Leopardy 2 trafią do Ukrainy”. – Jeszcze nie – odpowiedział Zełenski. Po chwili jego współpracownik poinformował go o tym, że Olaf Scholz po tygodniach niezdecydowania w końcu potwierdził wysłanie czołgów do Ukrainy.

Ukraiński przywódca dodał, że zadzwoni do kanclerza Niemiec zaraz po wywiadzie. – Jestem bardzo szczęśliwy. Chciałbym podziękować Niemcom, Wielkiej Brytanii oraz USA za to, że podjęły decyzję. Ogólnie jestem bardzo wdzięczny światu za wsparcie Ukrainy, ale mówiąc szczerze liczba czołgów i termin ich dostarczenia odegrają krytyczną rolę – podsumował.

Wojna w Ukrainie. Niemcy podjęły decyzję o przekazaniu czołgów Leopard

Zgoda Niemiec oznacza, że Leopardy do Ukrainy będą mogły trafić z Polski, Hiszpanii czy Norwegii. Celem jest, aby Kijów otrzymał łącznie 88 czołgów. 14 leopardów będzie pochodziło z Niemiec. Swoje czołgi Ukrainie wyślą też USA. Decyzję o przekazaniu 31 Abramsów potwierdził prezydent Joe Biden.

Wsparcie Ukrainy przez Zachód nie spodobało się Rosji. „Niemiecka decyzja o zatwierdzeniu dostawy czołgów Leopard na Ukrainę jest niezwykle niebezpieczna i przenosi konflikt na nowy poziom. Niemcy porzuciły swoją historyczną odpowiedzialność wobec Rosji, wyrażając zgodę na wysłanie czołgów” – podkreśliła ambasada Rosji w Berlinie. Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zamiary ocenił jako „katastrofalne” i „absurdalne”. – Te czołgi spłoną, jak wszystkie inne – skomentował.

