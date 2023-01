45. urodziny prezydenta Ukrainy. Wzruszające życzenia Ołeny Zełenskiej

„Często pytają mnie, co się w tobie zmieniło przez ostatni rok. I zawsze odpowiadam: Nie zmienił się, jest taki sam. Ten sam facet, którego spotkałam 17 lat temu. Ale tak naprawdę coś się zmieniło: uśmiechasz się teraz znacznie mniej. Na przykład tak, jak na tym zdjęciu... Życzę Ci więcej powodów do uśmiechu. I wiesz, czego to wymaga. Wszyscy wiemy. Masz dość uporu. Najważniejsze jest, aby mieć wystarczającą ilość zdrowia. Więc proszę bądź zdrowy! Chcę zawsze się z tobą uśmiechać. Daj mi tę szansę!” – napisała na Instagramie Ołena Zełenska. Zamieściła też zdjęcie z mężem.

Zełenska: Mój mąż jest tutaj, ja też jestem tutaj

W kwietniu 2022 r. Ołena Zełenska udzieliła wywiadu „La Repubblica”, w którym wyjaśniła, że mimo wojny nie opuści Ukrainy. Włoscy dziennikarze byli ciekawi, dlaczego Ołena nie uciekła z dziećmi do bezpiecznego sąsiedniego państwa. – Ponieważ to jest teraz moim obowiązkiem jako pierwszej damy, a także moim powołaniem. Mój mąż jest tutaj, ja też jestem tutaj – powiedziała.

– Podkreślam: przeżywamy to życie także teraz. Nawet jeśli jest to najgorszy okres, jestem pewna, że się skończy. I dopiero potem będziemy mogli wspominać – mówiła.

Wołodymyr Zełenski i jego żona Ołena ostatnio wzięli udział w uroczystym pożegnaniu ofiar katastrofy w Browarach. Wśród tragicznie zmarłych był m.in. przyjaciel ukraińskiego przywódcy, szef MSW Denys Monastyrski.

Wołodymyr Ołeksandrowicz Zełenski urodził się w Krzywym Rogu 25 stycznia 1978 r. O jego dzieciństwie, drodze do polityki i o tym, jak poznał swoją przyszłą żonę, Ołenę Kyjaszko, więcej piszemy tutaj.

