Jewgienij Prigożyn zwrócił się z wnioskiem ws. Grupy Wagnera. Błyskawiczna odpowiedź

Jewgienij Prigożyn zwrócił się we wtorek do przewodniczącego rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesława Wołodina z prośbą o wprowadzenie do Kodeksu karnego zakazu dyskredytacji byłych skazanych biorących udział w wojnie w Ukrainie. Szef Grupy Wagnera domagał się również zakazu publikowania informacji o popełnionych przez nich przestępstwach. Za złamanie przepisów miałoby grozić nawet pięć lat pozbawienia wolności.

Lider Wagnerowców zaznaczył, że sprawa miałaby dotyczyć jedynie szeregowych i młodszych dowódców. Zdaniem Prigożyna „starszy personel wojskowy, niezależnie od jednostki, musi ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania”. O rekrutacji więźniów do Grupy Wagnera zaczęło być głośno latem 2022 r. Po sześciu miesiącach służby kryminaliści mogli liczyć na ułaskawienie. Prigożyn spotkał się nawet z grupą, która jako pierwsza wywalczyła sobie wolność.

Jewgienij Prigożyn chce nawet pięciu lat więzienia za krytykę Grupy Wagnera. Sprawa jest analizowana

Wołodin szybko rozpatrzył wniosek lidera Wagnerowców. W komunikacie rosyjskiej Dumy Państowej czytamy, że jej szef „polecił przewodniczącym komisji obrony Andriejowi Kartapołowowi oraz komitetu bezpieczeństwa i przeciwdziałania korupcji Wasilijowi Piskariewowi pilne zbadanie możliwości zmiany rosyjskiego Kodeksu karnego”.

Celem ma być „ustanowienie odpowiedzialności za dyskredytowanie uczestników operacji wojskowych”. Takim mianem w Rosji określana jest m.in. wojna w Ukrainie. W oświadczeniu podkreślono również, że „Wołodin wcześniej wielokrotnie podkreślał, że wszyscy, którzy bronią Rosji, bez względu na to, czy są to żołnierze, ochotnicy, zmobilizowani, czy członkowie Grupy Wagnera są bohaterami”.

