Putin wywiera presję na Łukaszenkę. Białoruski dyktator zada Ukrainie cios? „Ma rozum”

Od wielu miesięcy pojawiają się pytania, czy Białoruś w sposób aktywny włączy się do wojny, którą w Ukrainie rozpętała Rosja. – Sytuacja w Białorusi nie jest łatwa. Od pewnego czasu ten kraj znajduje się pod rosyjską okupacją. Oczywiście, kierownictwo rosyjskie zmusza Łukaszenkę do aktywnego wzięcia udziału w wojnie – powiedział Ołeksij Daniłow. – Można mówić o nim (Łukaszence – red.) różne rzeczy, ale to człowiek, który ma rozum – dodał ukraiński sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Napaść Rosji na Ukrainę. Wojsko Putina szykuje się do ofensywy?

W dalszej części wypowiedzi Ołeksij Daniłow przypuszczał, że naród białoruski mógłby się zbuntować, gdyby Alaksandr Łukaszenka zdecydował się wysłać żołnierzy na ukraiński front. – On rozumie, że jeśli podejmie taką decyzję, nie daj Boże, będzie niezwykle trudno utrzymać Białoruś w takiej formie, w jakiej jest dzisiaj – ocenił polityk. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Rosja zmniejszyła liczbę swoich żołnierzy w Białorusi. Tydzień temu miało ich być ok. 11 tys., a obecnie szacuje się, że liczba ta zmniejszyła się do 5,8 tys.

Ołeksij Daniłow odniósł się także do planów Rosji, która mimo porażek ponoszonych na froncie, nie rezygnuje z podejmowania prób zagarniania terytoriów Ukrainy i wciąż przeprowadza ataki na obiekty militarne i zamieszkałe przez ludność cywilną. Zdaniem sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony rosyjskie wojska przygotowują się do przeprowadzenia kolejnej ofensywy za miesiąc lud dwa. – Koncentrują się, przygotowują do ofensywy. Nie jest to dla nas zaskoczeniem. Wiemy, że rozpoczną aktywne działania w najbliższym czasie – przekazał.

