Zełenski uderzył w Putina. Wskazał warunek, który zakończy wojnę

Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu stacji Sky News. Jednym z wątków, który został poruszony, były ewentualne rozmowy prezydentów Ukrainy i Rosji, które miałyby doprowadzić do zakończenia wojny. Czy jest szansa na to, że dojdzie do spotkania Zełenskiego i Putina? – Dla mnie nie jest to interesujące. Nie jestem zainteresowany spotkaniem ani rozmową (z Putinem – red.)… Naprawdę nie wiem, kto podejmuje decyzje w Rosji – stwierdził prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski został zapytany wprost, czy wobec tego wszystkiego, co wydarzyło się od 24 lutego 2022 roku, jest za późno na rozmowy z Władimirem Putinem. – Po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę Władimir Putin jest dla mnie nikim – ocenił polityk.

Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie? Zełenski o jednym warunku

Lider broniącego się przed rosyjską napaścią kraju podkreślił, że nie chce, aby konflikt rozlał się na Rosję. – Nie chcę walczyć na terytorium Rosji. Chcę, żeby Rosjanie zakończyli wojnę jak najszybciej i jak najszybciej opuścili nasz kraj. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że jeśli opuszczą nasze terytorium, wojna się skończy. To wszystko – stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił także, że Moskwa cały czas próbuje dezinformować międzynarodową opinię publiczną, apelując niby o pokój, a w tym samym czasie wysyła rakiety, które spadają na cele militarne i obiekty cywilne w Ukrainie. Przypomnijmy – ostatni zmasowany atak na ukraińskie miasta, w tym Kijów, Rosjanie przeprowadzili w czwartek 26 stycznia.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że wojska Władimira Putina wciąż napierają, ale jednocześnie ponoszą ogromne straty. – Na wschodzie posuwają się do przodu i tracą wielu ludzi. To po prostu zadziwiająca liczba. Nie przejmują się tym. Myślę, że oni nie liczą ludzi. To jest fakt – powiedział prezydent Ukrainy.







