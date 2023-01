Niepokojące doniesienia z Ukrainy. Co białoruscy żołnierze robili nad Morzem Azowskim?

Mer okupowanego przez rosyjskie wojska Melitopola przekazał, że w czwartek 26 stycznia w miejscowości Kyryliwka nad Morzem Azowskim odnotowano obecność białoruskich żołnierzy. Iwan Fedorow tłumaczył, że mieszkańcy miasta zauważyli, że na mundurach okupantów znajdują się naszywki, które są dowodem na przynależność do oddziałów stacjonujących w Witebsku.

Według lokalnego polityka nie jest wykluczone, że Białorusini mogli się pojawić nad Morzem Azowskim w związku ze współpracą z jedną z prywatnych firm wojskowych. Mer Melitopola podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na to, że byli oni członkami regularnych sił zbrojnych. Rzecznik ukraińskich wojsk w obwodzie zaporoskim Jewhen Jerin zapewnił, że służby wezmą pod lupę białoruskich wojskowych. – Sprawdzamy wszystkie doniesienia. Musimy sprawdzić, czy nie byli to mieszkańcy Białorusi, którzy dostali rosyjskie paszporty i wstąpili do rosyjskiej armii – wyjaśnił.

Wojna w Ukrainie. Eksplozja w Berdiańsku

Dzień wcześniej w Berdiańsku nad Morzem Azowskim doszło do eksplozji samochodu. Mer Melitopola przekazał, że był to najprawdopodobniej zamach na rosyjską kolaborantkę, do której należało auto.Mer stwierdził, że „miłośniczka »ruskiego miru« miała gorące powitanie w postaci eksplodującego samochodu”.

Jak napisał Fedorov, kobieta „chętnie spotykała się z okupantami, zorganizowała pseudoreferendum i zdradziła patriotów Berdiańska”. „Teraz trzęsie się teraz w szpitalu ze strachu o swoje życie” – stwierdził. „Fajerwerki dla kolaborantów dopiero się zaczynają. Zdrajcy w Zaporożu powinni się przygotować!” – podsumował.

