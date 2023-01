Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie? Daniłow: Nie jestem takim optymistą

Ołeksij Daniłow w wywiadzie dla Radia Swoboda został zapytany, kiedy może zakończyć się wojna, którą w Ukrainie rozpętała Rosja. – Niestety, dziś nie mogę wymienić dokładnej daty. Nie mogę powiedzieć, czy zwycięstwo będzie jutro, czy pojutrze. Przed nami ciążka praca na froncie – zapowiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Napaść Rosji na Ukrainę. Kiedy zakończy się wojna?

– Wiemy, że musimy oczyścić całe nasze państwo, w tym Krym, z obrzydliwości, która się tutaj zadomowiła. To jest ciężka praca. I jeśli ktoś mówi, że można to zrobić w tydzień lub dwa, to ja nie jestem takim optymistą. Jestem przekonany, że w tym roku czeka nas dużo pracy – kontynuował.

– Będzie trudno. Nie możemy odpoczywać. Ale wierzcie mi: wszystko przyjdzie z czasem. Poczekajmy… Trudny okres, który jest przed nami, będzie trwał co najmniej miesiąc, półtora, dwa, a może nawet trzy. Musimy przejść przez trudną drogę – podkreślił Ołeksij Daniłow.

Ten warunek zakończy wojnę. Wołodymyr Zełenski komentuje

W niedawnym wywiadzie dla Sky News Wołodymyr Zełenski wskazał oczywisty warunek, który doprowadzi do zakończenia wojny. Lider broniącego się przed rosyjską napaścią kraju podkreślił również, że nie chce, aby konflikt rozlał się na Rosję. – Nie chcę walczyć na terytorium Rosji. Chcę, żeby Rosjanie zakończyli wojnę jak najszybciej i jak najszybciej opuścili nasz kraj. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że jeśli opuszczą nasze terytorium, wojna się skończy. To wszystko – stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił także, że Moskwa cały czas próbuje dezinformować międzynarodową opinię publiczną, apelując niby o pokój, a w tym samym czasie wysyła rakiety, które spadają na cele militarne i obiekty cywilne w Ukrainie. Przypomnijmy – ostatni zmasowany atak na ukraińskie miasta, w tym Kijów, Rosjanie przeprowadzili w czwartek 26 stycznia.

