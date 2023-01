Joe Biden odwiedzi Ukrainę? Odpowiedź Kirby’ego podsyci spekulacje

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, podczas konferencji prasowej prognozował, kiedy czołgi Abrams, które USA zobowiązały się dostarczyć Ukrainie, dotrą do tego kraju. – Nie będę zbyt konkretny, ponieważ wciąż trwają prace nad dokładnym harmonogramem, ale mogę powiedzieć, że będzie to trwało wiele miesięcy – stwierdził.

John Kirby dodał, że administracja Joe Bidena „nie zamierza marnować czasu” i będzie przeprowadzała szkolenia, aby zapewnić, że siły ukraińskie będą nie tylko najlepiej wyposażone, ale również najlepiej przygotowane do korzystania z nowoczesnego sprzętu, gdy tylko dotrze on do Ukrainy. Jednocześnie rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA zaznaczył, że dostawy czołgów Leopard dotrą do zaatakowanego przez Rosję kraju „w krótkim czasie”.

Joe Biden z wizytą w Polsce? John Kirby nabrał wody w usta

Z nieoficjalnych doniesień amerykańskich mediów wynika, że 24 lutego, a więc w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, Joe Biden może odwiedzić Europę. Rozważana ma być m.in. wizyta w Polsce. CNN w tym kontekście podkreśliło, że Polska to kluczowy sojusznik NATO, w którym stacjonują tysiące amerykańskich żołnierzy i który stanowi obecnie centrum dla zachodnich transferów broni na Ukrainę.

John Kirby nie chciał odnieść się w konkretny sposób do medialnych doniesień. Nie powiedział, czy taki plan faktycznie jest brany pod uwagę, ale zaznaczył, że Joe Biden jest „w bliskim kontakcie z prezydentem Zełenskim”. – Prezydent Joe Biden z pewnością, w odpowiednim czasie, byłby skłonny udać się z wizytą do Ukrainy. Ale nie jesteśmy teraz w tym punkcie – podkreślił John Kirby.









