Rosjanie prowadzą niebezpieczną grę. Tak wygląda nielegalny proceder

Od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku, co najmniej 42 rosyjskich żołnierzy stanęło przed sądem z powodu „nieumiejętnego obchodzenia się z bronią”. Co to konkretnie oznacza? Jak sprecyzowali dziennikarze „Ukraińskiej Prawdy”, chodziło o nielegalne przechowywanie i transport broni, amunicji oraz środków wybuchowych.

Rosjanie kradną broń z frontu? Tak ma wyglądać ten proceder

Jak podano, powołując się na wyroki, do których dotarła redakcja „Verstki”, rosyjscy żołnierze zabierają znalezioną na froncie broń palną, a także zachowują dla siebie niewykorzystane naboje oraz granaty. Media opisują, jak konkretnie wygląda ten proceder od momentu znalezienia „łupu” do próby przetransportowania go do domów.

Żołnierze zanoszą swoje „zdobycze” do jednostek wojskowych, ukrywając w kamizelkach kuloodpornych, plecakach i śpiworach, a potem starają się przetransportować je w ukryciu do przygotowanych wcześniej skrytek. Gdy jadą do domów na przepustkę, zabierają skradzione łupy ze sobą.

Co najmniej 18 wojskowych, którzy wrócili już z frontu do domów, zostało skazanych, a kolejni czekają na decyzje sądu. Jeden z żołnierzy został skazany na 2,5 roku więzienia. Podczas kontroli znaleziono u niego w plecaku cztery granaty ręczne oraz pięć pocisków. Żołnierz powiedział śledczym, że miał przy sobie te rzeczy ze względu na „osobiste bezpieczeństwo”. Pozostali wojskowi zostali ukarani grzywnami, które zbliżają się w niektórych przypadkach do nawet kilkudziesięciu tysięcy rubli oraz otrzymali kary w zawieszeniu.

Czytaj też:

Joe Biden odwiedzi Ukrainę? Odpowiedź Kirby’ego podsyci spekulacjeCzytaj też:

Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie? Daniłow: Nie jestem takim optymistą