Najnowszy komunikat Zełenskiego. Powtarzało się jedno słowo

Wołodymyr Zełenski codziennie za pośrednictwem mediów społecznościowych zwraca się do Ukraińców, a także społeczności międzynarodowej. Prezydent opisuje sytuację na froncie, a także ponawia apele o wspieranie Ukrainy, która już od niemal roku broni się przed pełnowymiarową rosyjską agresją. Żołnierze Władimira Putina atakują zarówno cele militarne, jak i obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną w Ukrainie.

Najnowszy komunikat Wołodymyra Zełenskiego. „Dziękuję”

W najnowszym wpisie na Facebooku Wołodymyr Zełenski powtarzał wielokrotnie jedno słowo: „dziękuję”. „Dziękuję wszystkim z całego świata: politykom, osobom publicznym, dziennikarzom i zwykłym obywatelom, którzy stoją z nami na stanowisku, że nie może być żadnego tabu, jeśli chodzi o dostawy broni do Ukrainy, której potrzebuje, aby mogła się bronić przed rosyjskim terrorem" – powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent podkreślił także, że wciąż będzie ponawiał apele do sojuszników o to, aby wysyłali kolejne dostawy sprzętu, w tym rakiety ATACMS. „To wszystko jest niezbędne do ochrony życia" – podkreślił.

„Dziękuję wszystkim, którzy działają na rzecz wzmocnienia sankcji wobec Rosji. Dziękuję także wszystkim śledczym, którzy demaskują sposoby działania państwa terrorystycznego, próbującego omijać sankcje. Dziękuję wszystkim, którzy likwidują skutki rosyjskich ostrzałów i ratują rannych. I, oczywiście, dziękuję każdemu z naszych żołnierzy na froncie, którzy bronią pozycji i likwidują najeźdźców" – napisał Wołodymyr Zełenski. „Odpowiemy na każde rosyjskie uderzenie. Chwała Ukrainie!" – dodał na zakończenie.

