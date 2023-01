Stanowcze słowa Scholza w sprawie F-16 dla Ukrainy. „Ta kwestia się nie pojawia”

W środę 25 stycznia rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit przekazał, że Niemcy wyślą czołgi Leopard 2 do Ukrainy i zezwolą na ich reeksport z krajów partnerskich. Podjęta przez Berlin decyzja toruje drogę takim krajom jak Polska, Hiszpania oraz Norwegia do wysyłania własnych czołgów Leopard do zaatakowanego przez Rosję kraju.

Także w ubiegłym tygodniu portal Politico donosił, że w Departamencie Obrony USA nasila się dyskusja dotycząca przekazania Ukraińcom myśliwców F-16. „Amerykańskie F-16 znajdują się na liście życzeń Ukrainy od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w zeszłym roku. Ale Waszyngton i Kijów uznały artylerię, opancerzenie i naziemne systemy obrony powietrznej za pilniejsze potrzeby, ponieważ Ukraina stara się chronić infrastrukturę cywilną i odzyskać tereny okupowane przez tereny rosyjskie” – pisał portal. W ostatnich dniach Kijów ponowił prośbę o nowoczesne myśliwce po tym, jak Stany Zjednoczone i Niemcy zatwierdziły transfer czołgów.

F-16 dla Ukrainy? Olaf Scholz ostudził emocje

O kwestię F-16 dla Ukrainy kanclerz Niemiec Olas Scholz był pytany w wywiadzie dla dziennika „Tagesspiel”. W związku z nowymi żądaniami dostarczenia myśliwców dla Ukrainy, Scholz ostrzegł przed „wchodzeniem w ciągłą rywalizację o systemy uzbrojenia”. Dodał, że kwestia samolotów bojowych „nawet się nie pojawia”. – Jeśli zaraz po podjęciu decyzji (o przekazaniu czołgów Leopard – red.) rozpocznie się kolejna debata w Niemczech, nie wydaje się to poważne i podważa zaufanie obywateli do decyzji państwowych – powiedział. Scholz argumentował, że „kanclerz Niemiec, który poważnie traktuje przysięgę, musi zrobić wszystko, aby wojna Rosji z Ukrainą nie przerodziła się w wojnę między Rosją a NATO”. Dodał, że „takiej wojny nie ma i on nie pozwoli na taką eskalację".

– W rządzie federalnym jesteśmy co do tego całkowicie zgodni i minister spraw zagranicznych również tak to widzi – zaznaczył.

