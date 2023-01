Prezydent Zełenski: Rosyjski terror musi przegrać wszędzie, we wszystkim

Na samym początku swojego nagrania wideo Wołodymyr Zełenski życzył zdrowia wszystkim swoim rodakom i poinformował ich o podróży do Mikołajowa i później Odessy. Wspomniał o spotkaniu delegacji duńskich polityków: premier kraju, ministra obrony oraz ministra spraw zagranicznych. Przekazał, że rozmawiali głównie o potrzebach ukraińskiej obrony i sposobie, w jaki sojusznicy mogą pomóc w wyzwalaniu ukraińskiego terytorium: na wschodzie i południu. Mówił też o odbudowie kraju.

Zełenski: Dania objęła patronat nad odbudową Mikołajowa

– Rosyjski terror musi przegrać wszędzie i we wszystkim. Na polu bitwy i w sprawieniu, że w naszym kraju nie pozostanie nawet jedna ruina. Byśmy mogli odnowić wszystko i w ten sposób udowodnić, że wolność jest silniejsza – mówił Zełenski.

Zełenski ujawnił, iż Duńczycy objęli patronat nad odbudową Mikołajowa. Poinformował o potrzebie na projekty zarówno w dziedzinie energetyki, infrastruktury, sferze społecznej oraz produkcji. Zwracał uwagę zwłaszcza na problem z oczyszczaniem wody, przywrócenia normalnego dostępu do tego zasobu po rosyjskich bombardowaniach. Zaznaczył, że rozpoczęto już implementację odpowiedniego rozwiązania, w czym uczestniczyć ma właśnie Dania.

Prezydent Ukrainy podziękował sojusznikom i rodakom

Zełenski stwierdził, że do zrobienia jest znacznie więcej – w celu przywrócenia i modernizacji podstaw życia narodu ukraińskiego. – Dziś w Mikołajowie odwiedziliśmy szpital, w którym ratowani są nasi żołnierze po odniesieniu ran. Dziękowali lekarzom i pielęgniarkom. Wspierali naszych obrońców. Ten szpital to tylko jeden z przykładów, gdzie modernizacja i rehabilitacja są krytyczne – mówił.

– Chcę podziękować Danii, a osobiście premier tego kraju oraz innym reprezentantom duńskiego rządu, za ich chęć pomocy Ukrainie – oświadczył Zełenski. – Za gotowość do wsparcia kompletnego przywrócenia terytorialnej integralności Ukrainy oraz kompletnej odnowy wszystkiego, co niezbędne do życia. To fundamentalne znaczenie naszej współpracy z partnerami – zastrzegł.

Zełenski wyliczał dalej, że Dania pomaga też w kwestiach uzbrojenia, eksportu zboża przez Morze Czarne oraz antyrosyjskich sankcji. Podziękował również wszystkim przedsiębiorcom, którzy mimo wojny prowadzą w Mikołajowie biznesy i wypłacająm pensje pracownikom oraz odprowadzają podatki. Przypomniał, że zadanie trwania i przetrwania jest wspólne dla wszystkich Ukraińców. – Dziękuję wszystkim, którzy walczą za Ukrainę! – podsumował.

