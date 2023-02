Kadyrowcy mieli zgwałcić rosyjską reporterkę. Kierownictwo stacji domaga się wyjaśnień

Grupa kadyrowców zaatakowała ekipę telewizyjną rosyjskiego kanału NTV, która przyjechała do Melitopola, okupowanego obecnie przez Rosjan, aby relacjonować przebieg tzw. specjalnej operacji wojskowej, jak wojnę w Ukrainie określa rosyjska propaganda. Jak podaje portal war.obozrevatel.com, kadyrowcy zgwałcili reporterkę Olgę Zenkovą i pobili kamerzystę. Dotychczas osoby, które miały zostać pokrzywdzone w wyniku zdarzenia, nie zabrały oficjalnie głosu w sprawie.

Mężczyzna miał odnieść obrażenia o „umiarkowanym stopniu ciężkości”, o czym ma świadczyć protokół kontrolny wydany przez szpital w Melitopolu, w obwodzie zaporoskim. Nie wiadomo, w jakim stanie jest kobieta. Do napaści miało dojść, gdy pracownicy telewizji przebywali w hotelu.

Kadyrowcy mieli zgwałcić dziennikarkę z prokremlowskiej telewizji. Kierownictwo stacji reaguje

Kierownictwo stacji NTV, w piśmie datowanym na 21 stycznia 2023 roku, do którego dotarła redakcja wspomnianego źródła, wezwało Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej do wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie, jak wynika z medialnych spekulacji, stacja nie planuje obecnie publikowania żadnych treści dotyczących omawianego zdarzenia, aby nie przyczyniać się do „dyskredytowania armii”, a co za tym idzie, kreowania jej negatywnego wizerunku.

Wcześniej o ataku miało zostać powiadomione również dowództwo sił rosyjskich i służb porządkowych w Melitopolu. Na tym szczeblu odmówiono jednak wszczęcia śledztwa w sprawie. Na dokument, w którym opisano zdarzenie, miał nie odpowiedzieć również wyznaczony przez Rosjan gubernator Zaporoża.







