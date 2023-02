Prezydent Ukrainy o klęsce Rosji: Umożliwi zawarcie trwałego i pewnego pokoju

Wołodymyr Zełenski poinformował o końcu przygotowań do zaplanowanego w tym tygodniu szczytu Ukraina-UE. – Tydzień ten powinien być tygodniem integracji europejskiej w pełnym tego słowa znaczeniu. Oczekujemy dobrych wiadomości dla Ukrainy. Oczekujemy od naszych partnerów w UE decyzji, które będą adekwatne do poziomu interakcji między naszymi instytucjami a Unią Europejską i naszymi postępami. Postęp, co jest oczywiste, to nawet pomimo wojny na pełną skalę – mówił.

Prezydent Ukrainy ujawnił, że trwają prace nad nowymi reformami, które „zmienią rzeczywistość społeczną, prawną i polityczną w wielu aspektach oraz uczynią je bardziej ludzkimi, przejrzystymi i skutecznymi”. – Pracujemy szczegółowo nad sytuacją we wszystkich głównych obszarach operacyjnych i w dłuższej perspektywie nad tym, co szykuje okupant i jak reagujemy na przygotowaniach Rosji do odwetu – mówił.

Ukraiński przywódca tłumaczył, że siły obronne i bezpieczeństwa, rząd i partnerzy Ukrainy pracują razem, aby zapewnić, że „Rosji nie tylko nie uda się odzyskać zwycięstwa na polu walki, ale też, aby okupant stracił ostatnią nadzieję na zemstę w swoich próbach agresji”. – Klęska Rosji umożliwi zawarcie trwałego i pewnego pokoju. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają to stanowisko – zaznaczył.

Zełenski poinformował o rozmowach m.in. z premierem Kanady Justinem Trudeau i Belgii Alexandrem De Croo. Prezydent Ukrainy z politykami poruszył kwestię wzmocnienia współpracy obronnej oraz sankcji i międzynarodowej izolacji Rosji. Rozmawiano także o tym, aby nie pozwolić na żadne ustępstwa ws. prób Rosji dotyczących upolitycznienia sportu.

