Biden i Zełenski mogą spotkać się w Polsce. Prezydent Ukrainy przedstawi plan pokojowy?

Podczas rozmowy z dziennikarzami, do której doszło w drodze ze śmigłowca Marine One do Białego Domu, Joe Biden potwierdził, że planuje wizytę w Polsce. Amerykański przywódca dodał, że nie ustalono jeszcze konkretnej daty przylotu do Europy. CNN oraz NBC News donosiły, że amerykański przywódca mógłby przylecieć do Europy 24 lutego, a więc w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że podróż Joe Bidena mogłaby się odbyć w późniejszym terminie.

Joe Biden i Wołodymyr Zełenski mogą spotkać się w Polsce

Z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że pod uwagę są brane dwa miasta, które mógłby odwiedzić amerykański przywódca – Rzeszów oraz Warszawa. Nie jest wykluczone, że wizycie Joe Bidena będzie towarzyszyć przyjazd Wołodymyra Zełenskiego. Według nieoficjalnych doniesień obecność prezydenta Ukrainy miałaby być częścią większego planu dyplomatycznej ofensywy.

Podczas spotkania w Polsce ukraiński przywódca miałby zaprezentować plan pokojowy i wezwać do organizacji międzynarodowej konferencji poświęconej Ukrainie. W 10-punktowym planie mają się znaleźć kwestie dotyczące m.in. uznania integralności terytorialnej Ukrainy w granicach sprzed aneksji Krymu w marcu 2014 roku oraz powołania międzynarodowego trybunału do osądzenia zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie. Nowymi elementami są zanegowanie przez Ukraińców tzw. linii rozgraniczenia sprzed 24 lutego oraz zapisy o bezpieczeństwie nuklearnym.

