Władimir Putin wziął udział w spotkaniu, które było poświęcone sytuacji rosyjskich regionów, które są położone przy granicy z Ukrainą. Prezydent Rosji położył nacisk na konieczność „uniemożliwienia siłom ukraińskim ostrzeliwania” tych terenów. – Oczywiście, priorytetem jest wyeliminowanie możliwości przeprowadzania bombardowań – podkreślił w czasie przemówienia, które otwierało wydarzenie. Władimir Putin dodał, że to jest zadanie, które stoi przed Ministerstwem Obrony.

Napaść Rosji na Ukrainę. Putin: Wszystko, co zostało zaplanowane, będzie wykonane

Polityk zapewnił, że obywatele Rosji, których mieszkania zostały zniszczone w czasie trwania „specjalnej operacji wojskowej” (tak rosyjska propaganda określa wojnę w Ukrainie), otrzymają wsparcie. Władimir Putin w czasie wystąpienia oskarżał ukraińskich żołnierzy o atakowanie celów w Rosji i nazywał ich „formacjami neonazistowskimi”.

W drugiej połowie stycznia prezydent Rosji spotkał się z gubernatorem obwodu biełgorodzkiego, który przedstawił szczegółowy raport o sytuacji w regionie i opisał, w jaki sposób Rosjanom jest udzielane wsparcie. – Po spotkaniu zostały wydane konkretne instrukcje dotyczące podjęcia dodatkowych działań w tym zakresie, jak również w odniesieniu do szeregu innych dziedzin. – Proszę was, miejcie pewność, że wszystko, co zostało zaplanowane, będzie wykonane – stwierdził Władimir Putin.

Prezydent Rosji w czasie swojego wystąpienia nie wspomniał ani słowem o tym, że to rosyjskie wojsko zaatakowało Ukrainę, która broni się przed pełnowymiarową agresją już niemal rok. Żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi atakują zarówno cele militarne, jak i obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Ukraińcy odpierają rosyjskie natarcia na terenie własnego kraju, ale nie przyznają się do atakowania celów w Rosji.







