Ostrzeżenie dla ukraińskich wojsk. „To może być jedna z największych pomyłek”

Pułkownik rezerwy Władysław Sełezniow ocenił, że ryzyko eskalacji działań na froncie jest bardzo duże. Przytoczył doniesienia brytyjskiego wywiadu, z których wynika, że Władimir Putin może chcieć powtórzyć w lutym 2023 roku, to co działo się dokładnie ok wcześniej.

Ostrzeżenie dla ukraińskich wojsk

Według Władysława Sełezniowa Rosjanie zbierają obecnie siły, aby w kolejnych tygodniach przeprowadzić zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Powołując się na dane ukraińskiego wywiadu podał, że obecnie po stronie Rosjan walczy ponad 325 tysięcy żołnierzy. – Armia Władimira Putina ma ogromne rezerwy. Jedną z największych pomyłek, jakie mogą popełnić Ukraińcy, jest niedocenienie rosyjskich wojsk i ich możliwości – stwierdził.

Władimir Putin zdesperowany, by odnieść sukces przed 24 lutego?

Także sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow jest przekonany, że rosyjskie dowództwo w ciągu najbliższych trzech tygodni będzie starało się odnieść jak najwięcej wymiernych sukcesów na froncie. Jego zdaniem czynnikiem mobilizującym będzie dla nich zbliżająca się rocznica inwazji. Tłumaczył, że tego typu myślenie jest wpisane w rosyjską mentalność.

– Federacja Rosyjska to dziwny kraj pewne daty są dla nich przełomowe. Najbliższą jest 24 lutego, kiedy zaczęli aktywną wojnę przeciwko Ukrainie. W tę rocznicę potrzebują pochwalić się czymś swojej ludności, ponieważ muszą ją teraz zrekrutować do armii. To dlatego muszą odnieść jakieś zwycięstwa do 24 lutego – wyjaśniał Daniłow.

Wojna w Ukrainie. Rosja zmienia taktykę

Władysław Sełezniow zwrócił uwagę na fakt, że w ciągu 11 miesięcy wojny w Ukrainie rosyjska armia znacząco zmieniła swój sposób działania. Szczególnie widoczna w ostatnich tygodniach stała się taktyka tzw. rozpoznania walką, której celem jest przetestowanie ukraińskiej obrony na różnych odcinkach frontu. Pułkownik tłumaczył, że Rosjanie próbując rozwinąć ofensywę w głąb ukraińskich pozycji, szukają słabych punktów w obronie Ukraińców.

