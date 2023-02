Białorusini pokazali nagranie ze schwytanymi wagnerowcami. „Gwarantujemy ludzkie traktowanie”

Pułk im. Konstantego Kalinowskiego to ochotnicza, złożona z Białorusinów jednostka, która wchodzi w skład Sił Zbrojnych Ukrainy. Podobnie jak tzw. Legion Międzynarodowy, została on sformowana w pierwszych dniach rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Czy jest pułk im. Kalinowskiego?

Patron jednostki był polsko-białoruskim działaczem niepodległościowym, który żył w XIX wieku. Kalinowski był jednym z przywódców Powstania Styczniowego, a zasięg jego działania obejmował teren dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Znaczenie pułku – którego liczebność jest szacowana na ok. 1500 żołnierzy – dobitnie obrazuje inicjatywa grupy ukraińskich parlamentarzystów z października ubiegłego roku. Zaproponowali oni, aby to właśnie pułk. im Kalinowskiego, a nie tymczasowy gabinet na uchodźctwie Swiatłany Cichanouskiej został uznany przez Kijów za „oficjalnego przedstawiciela narodu białoruskiego”.

Nietrudno domyślić się, że reżim Aleksandra Łukaszenki prześladuje osoby, które wstąpiły do wspomnianej formacji. We wrześniu została ona uznana przez białoruskie MSW za „formację ekstremistyczną”. Natomiast w październiku białoruska prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko założycielom i członkom pułku. Zostali oni oskarżeni o chęć obalenia Aleksandra Łukaszenki. Grozi im do siedmiu lat w kolonii karnej.

Białorusini mają nadzieję na wymianę jeńców

W środę, 1 lutego, żołnierze pułku im. Kalinowskiego ogłosili w mediach społecznościowych, że udało im się pojmać dwóch najemników z Grupy Wagnera. Białorusini mają nadzieję, że uda im się wymienić jeńców na swoich towarzyszy, którzy trafili do rosyjskiej niewoli.

„Pułk Kalinowskiego schwytał jeńców! (...) Uzupełniliśmy fundusz wymiany i zwiększyliśmy szanse na wymianę naszych bohaterów, przetrzymywanych w niewoli w Federacji Rosyjskiej” – czytamy w opublikowanym na Twitterze wpisie.

Pułk im. Kalinowskiego obiecuje humanitarne traktowanie

Do wpisu załączono krótkie nagranie z pojmanymi Rosjanami. Z rozmowy z przesłuchujących ich żołnierzem wynika, że zostali zwerbowani do Grupy Wagnera podczas pobytu w więzieniu. Rozmowa ma także uwidocznić, że jeńcy są traktowani zgodnie z normami prawa międzynarodowego.

– Gwarantujemy wam normalne, ludzkie traktowanie. Zapewniamy opiekę medyczną i szanujemy wasze prawa jako ludzi (...) Nie powiem: Witajcie na Ukrainie. Ale jeśli już tutaj jesteście, oddawajcie się w niewolę. Oddawajcie się w niewolę, a przeżyjecie – zapewnia członek pułku im. Kalinowskiego.

twitterCzytaj też:

Spięcie między Prigożynem a Girkinem. „Kucharz Putina” złożył rywalowi zaskakującą propozycjęCzytaj też:

Nerwowe spotkanie Krasnowa z Putinem. Prokurator Generalny mówił o problemach z mobilizacją