Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Ukrainy. Zawiera kilka ważnych punktów

W piątek w Kijowie odbędzie się szczyt UE – Ukraina. Z tej okazji do stolicy Ukrainy udała się szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wraz z 15-osobową delegacją. W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której szczegółowo określił swoje oczekiwania wobec tego spotkania. Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się 489 deputowanych, przeciwko było 36 osób, a 49 wstrzymało się od głosu.

Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. Ukrainy

Jednym z tematów poruszonych na szczycie ma być perspektywa członkostwa Ukrainy w Uni Europejskiej. Kijów złożył formalny wniosek 28 lutego 2022 r., tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Odnosząc się do tego zagadnienia europosłowie wezwali Unię do „pracy na rzecz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych i wsparcia planu działania określającego kolejne kroki umożliwiające przystąpienie Ukrainy do jednolitego rynku UE”.

Deputowani podkreślili w rezolucji, że przystąpienie do UE wiąże się z przestrzeganiem odpowiednich procedur, spełnieniem kryteriów akcesyjnych i wdrożeniem reform. Wezwali też władze Ukrainy do jak najszybszego wprowadzenia istotnych reform w celu skutecznego dostosowania się do kryteriów członkostwa w UE.

Europosłowie wzywają do zwiększenia pomocy

Parlament Europejski wezwał też państwa członkowskie Wspólnoty do zwiększenia i przyspieszenia pomocy wojskowej dla Kijowa, w szczególności dostarczenia broni, a także do zwiększenia niezbędnego wsparcia politycznego, gospodarczego, infrastrukturalnego, finansowego i humanitarnego.

Podkreślając konieczność zachowania jedności w UE w obliczu rosyjskiej agresji, eurodeputowani wezwali także państwa członkowskie do jak najszybszego przyjęcia dziesiątego pakietu sankcji wobec Moskwy oraz do aktywnego proponowania nowych obszarów, które mogłoby zostać objęte restrykcjami. Ponadto wezwano do nałożenia sankcji na takie firmy jak Lukoil czy Rosatom, które wciąż są obecne na unijnym rynku.

Deputowani domagają się także „natychmiastowego i całkowitego” embarga na import paliw kopalnych i uranu z Rosji do UE, a także całkowitej rezygnacji z gazociągów Nord Stream 1 i 2.

Czytaj też:

Centrum ścigania zbrodni w Ukrainie. Ważna zapowiedź von der LeyenCzytaj też:

Skandal w Parlamencie Europejskim. Dwóm europosłom uchylono immunitety