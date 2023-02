Rosjanie szykują masowy atak na Ukrainę 24 lutego? Pojawia się inna data

Wojna w Ukrainie trwa już niemal rok. Im bliżej rocznicy napaści Rosji na sąsiedni kraj, tym więcej pojawia się obaw co do tego, co szykuje Władimir Putin. Nie brakuje głosów, że prezydent Rosji będzie chciał wykorzystać tę symboliczną datę, by rozpocząć nowy etap działań wojennych.

Wojna w Ukrainę. Zmasowany atak jeszcze przed rocznicą?

Obserwator wojskowo-polityczny Ołeksandr Kowalenko, którego słowa cytuje agencja Unian, jest przekonany, że Rosjanie już na dwa tygodnie przed rocznicą – 10 lutego – będą mieli na podorędziu amunicję do zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę.

„Teraz ich skumulowany zasób może wynosić nawet 30 rakiet, o różnej nomenklaturze. Efekt takiego uderzenia mógłby być zwiększony przez równoległe zastosowanie dronów Shahed-131/136, a także hybrydowej broni rakietowej – uderzenia przez S-300/S-400” – analizował specjalista.

Jego zdaniem Rosja może jeszcze przed rocznicą ataku na Ukrainę uruchomić „scenariusz symulowanej epickiej ofensywy na dużą skalę” , nie czekając do 10 lutego na zgromadenie większego arsenału.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow powiedział w listopadzie 2022 roku, że Federacji Rosyjskiej pozostały rakiety na kolejne 3-4 zmasowane ataki na Ukrainę. W tym czasie miały miejsce ataki pod koniec grudnia i w styczniu, m.in. na blok mieszkalny w Dnieprze.

Ilu żołnierzy zmobilizowali Rosjanie?

Przed rosyjską ofensywą na dużą skalę przestrzegał również minister obrony Ukrainy. W rozmowie z francuskimi mediami Ołeksij Reznikow stwierdził, że agresor zmobilizował więcej żołnierzy, niż oficjalnie przyznawał. – Nie lekceważymy naszego wroga – powiedział Reznikow. Oficjalnie zapowiadali 300 tys., ale gdy widzimy wojska na granicach, to według naszych szacunków (jest ich – red.) znacznie więcej – dodał.

