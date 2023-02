Łup Władimira Putina. Rosja będzie chciała chronić go za wszelką cenę

Atak Rosji na wschodzie Ukrainy wydaje się nieuchronny, nawet jeśli Kijów czeka na wiosenne dostawy broni, aby przeprowadzić kontrofensywę na południu kraju – uważają urzędnicy z Europy i USA, z którymi rozmawiał Bloomberg. Dodają, że w najbliższym czasie żadna ze stron nie będzie w stanie przechylić szali na swoją korzyść. Proszący o anonimowość urzędnicy oceniają, że atak Rosji z Białorusi jest mało prawdopodobny.

Wojna w Ukrainie. Ukrainę czekają trudne miesiące?

Według raportów wsparcie z Zachodu pomaga Ukrainie powstrzymywać rosyjskie ataki, ale na razie nie jest wystarczające, aby Kijów mógł odzyskać znaczne części swojego terytorium. Czołgi na polu walki mogą pojawić się dopiero późną wiosną. To oznacza, że wojna potrwa co najmniej do końca roku.

Z trudności zdają sobie również sprawę ukraińscy przywódcy, którzy spodziewają się, że będą musieli stawić czoła 300 tys. żołnierzy na linii frontu, co jest liczbą znacznie większą niż podczas początkowej fazy konfliktu rok temu. Na wyczerpaniu mają być również zapasy amunicji. Przeciąganie wojny może być dobrą wiadomością dla Moskwy, jeśli Rosja będzie w stanie utrzymać okupowane terytoria.

Ukraina będzie zmuszona wycofać swoje wojska z Bachmutu? „Symboliczne zwycięstwo Rosji”

To postawi Wołodymyra Zełenskiego pod presją, który wielokrotnie powtarzał że jego kraj nie zgodzi się na żadne ustępstwa i będzie chciał odzyskać zaanektowany w 2014 r. Krym. Ukraina, aby przygotować się do wiosennej ofensywy, może być zmuszona do wycofania swoich wojsk z Bachmutu, co może będzie „symbolicznym zwycięstwem Rosji”. Obie strony wojny będą starały się wykorzystać element zaskoczenia.

Rosja może starać się wypchnąć ukraińską armię jak najdalej od Krymu, który jest łupem Władimira Putina i czymś, co chce przede wszystkich chronić. Według wysokiego rangą urzędnika USA jest mało prawdopodobne, aby Kijów mógł w najbliższym czasie odzyskać półwysep. Ukraina może jednak mocno pokrzyżować plany Putinowi na najbliższe miesiące, jeśli do końca lata uda jej się odzyskać okolice Melitopolu i rozdzielić armię Rosji między Krymem i wschodem kraju.

