Doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko zamieścił w swoich mediach społecznościowych nagranie z propagandowego programu „60 minut”, który jest nadawany w państwowej telewizji Rossija 1. Gospodarzami programu są zazwyczaj znane twarze kremlowskiej propagandy takie tak Władimir Sołowiow czy Olga Skabiejewa.

Kuriozalne słowa w rosyjskiej telewizji. Wyjaśnili „o co walczą Ukraińcy”

Do studia zapraszani są goście, którzy komentują w nim najnowsze wydarzenia z frontu. Tym razem to nie naczelni propagandyści Władimira Putina skradli „show”. Wyjątkowo kuriozalne tezy wygłaszała jedna z osób w wojskowym ubraniu z naszywką „Z” na ramieniu, z którą się łączono. – O co oni walczą? To nie jest jasne. O parady gejów? O grupę ludzi, która nielegalnie doszła do władzy? Te czynniki muszą być brane pod uwagę – mówił mężczyzna.

Następnie gość programu przeszedł do chwalenia Rosjan. – Jeśli chodzi o nastrój żołnierzy naszych sił zbrojnych, to jest on bardziej stanowczy. Każdego dnia otrzymujemy bardzo dużą liczbę telefonów. Codziennie chłopaki, cywile, weterani sił zbrojnych i operacji wojskowych wyrażają gotowość do pójścia na front. Są chętni nawet w wieku 65 i 70 lat – kontynuował gość programu.

Wojna w Ukrainie. F-16 niestraszne dla Rosji?

Mężczyzna śmiało zapewnił, że „chłopcy są zdeterminowani i pewni siebie”. Następnie gość propagandowego programu podkreślił, że niezależnie od tego, czy w przyszłości Ukraińcy będą zaopatrywani przez Zachód w F-16 czy w różną artylerię „mentalność będzie taka sama”. – Oni i tak zostaną zniszczeni – podsumował.

