Metropolita Sawa przeprosił za list do patriarchy Cyryla. „Wybaczcie mnie, grzesznemu”

W sobotę na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ukazało się oświadczenie abp. Sawy, zwierzchnika polskich prawosławnych. Dotyczyło ono krytycznych reakcji na depeszę gratulacyjną wysłaną przez metropolitę Sawę do patriarchy Moskwy i całej Wszechrusi Cyryla z okazji 14. rocznicy jego intronizacji. Oprócz zwierzchnika polskiego kościoła prawosławnego życzenia patriarsze złożyli także m.in. Władimir Putin, Aleksander Łukaszenka i mer Moskwy Siergiej Sobianin.

„List metropolity Sawy do patriarchy Cyryla – opublikowany w Polsce przez ekumenizm.pl – jest nie tylko haniebny, ale także teologicznie absurdalny” – komentował publicysta Tomasz Terlkowski.

Abp Sawa: Potępiałem i potępiam inwazję Rosji na Ukrainę

„Zwyczajowa osobista depesza, jakimi pozdrawiają się wzajemnie Zwierzchnicy Lokalnych Kościołów Prawosławnych z okazji rocznic ingresu, dnia imienin lub urodzin, skierowana przeze mnie do Patriarchy Moskiewskiego i Wszechrusi wywołała szereg komentarzy i wzbudziła niepokój u części wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pragnąc w ostateczny sposób przeciąć wszelkie interpretacje użytych w depeszy sformułowań jednoznacznie oświadczam:

Potępiałem i potępiam zbrodniczą inwazję Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Wyraz temu stanowisku dałem jeszcze w marcu 2022 roku kierując apel o jej zaprzestanie zarówno do Federacji Rosyjskiej, jak i osobiście do Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla (…)” – napisał zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Polsce.

„Od samego początku wojny, o czym świadczą zarówno wypowiedzi poszczególnych Biskupów jak i wszystkie oficjalne dokumenty św. Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego obradującego pod moim przewodnictwem, popieraliśmy i nadal popieramy potrzebę uniezależnienia się Cerkwi Prawosławnej w Ukrainie” – dodał w oświadczeniu.

W ostatniej części oświadczenia czytamy: „W duchu zbliżającej się w naszym Kościele, Niedzieli Wybaczenia Win zwracam się do Was Bracia i Siostry w Chrystusie, a także do wszystkich Rodaków: wybaczcie mnie, grzesznemu”.

